Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя

2 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
2 сентября 2023
Актриса Юлия Высоцкая, недавно отметившая 50-летний юбилей, дала большое интервью журналу Psychologies, в котором рассказала о своих отношениях с супругом, 86-летним режиссёром Андреем Кончаловским, и другими членами семьи. В начале августа Кончаловский завершил съёмки сериала «Хроники русской революции», в котором Высоцкая сыграла революционерку Инессу Арманд.

«Андрей Сергеевич больше отец мне, чем своим детям, — призналась актриса. — Я нашла в нем и авторитет, и безупречность в проявлениях — что он делает, как работает, как реализует талант в жизни и как относится ко мне. Наши отношения не безоблачные, но крепкие, продолжаются уже 27 лет. Потому что он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери».

«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя

Высоцкая рассказала, что муж научил её проще относится к конфликтам и — этому способствует и возникшее с годами безусловное принятие друг друга, особенно необходимые в периоды скандалов и неизбежных кризисов.

«У меня была привычка физически бежать от размолвок, — пояснила Юлия. — А он объяснил, что дело не в том, кто как себя повёл, а в том, что мы хотим дальше, что над отношениями нужно работать».

Актриса отметила, что с годами стала главным человеком в их с Кончаловским семье и сама принимает все важные решения: «Говоря метафорически, он архитектор, а я — дизайнер интерьера. Я всегда знала, что в деталях разбираюсь лучше, но, как умное существо, не шла напролом. Дождалась, пока он привык говорить: «Это решает Юлечка». Какие шторы и диваны, что едим, куда едем — всё Юлечка».

«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя

Также Юлия Высоцкая разоткровенничалась о семье своей матери, которая вышла замуж второй раз, когда будущей актрисе было 3 года. Отчим был военным и обладал сложным характером, поэтому отношения с ним у Юлии не сложились.

«Когда родилась сестра, он как человек, не очень разбирающийся в семейной и детской психологии, прошел границу: это — мой ребенок, а это — чужой. И я остро чувствовала это отчуждение», — заявила Высоцкая. «Не то, чтобы я страдала, так как меня любили и мама, и бабушка, и дедушка, но я поняла, что он — не мой человек».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Высоцкая выпустила коллекцию обуви в сотрудничестве с брендом Geox
Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах
«Я не знала, что такое буллинг»: Юлия Высоцкая о школьных годах
«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы
«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии здоровья дочери Маши
«Сейчас есть иллюзия, жупел свободы! Но где шедевры?»: Андрей Кончаловский о таланте, свободе и деньгах
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Поиск по меткам
любовьсемья
персоны
Юлия ВысоцкаяАндрей Кончаловский

фотографии >>
«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя фотографии
«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя фотографии
«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя фотографии
«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Янин
2 сентября ушёл из жизни актёр Алексей Янин.
Максим Пастер
1 сентября ушёл из жизни артист оперы Максим Пастер.
Людмила Мелешко
31 августа ушла из жизни актриса Людмила Мелешко.
Кирилл Ильин
24 августа ушёл из жизни актёр Кирилл Ильин.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Джулиано Джемма
Линда Перл
Киану Ривз
Синтия Уотрос
Виктор Фазану
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Сила добра
драма, экранизация
Россия, 2022
Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Чижик-Пыжик возвращается
детектив, детский фильм, приключения
Россия, 2023
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
Молчание ангелов
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, 2023
Охота на короля
боевик, триллер
Канада, США, 2023
Романтик
драма, комедия
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен