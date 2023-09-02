«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя

Актриса Юлия Высоцкая
, недавно отметившая 50-летний юбилей, дала большое интервью журналу Psychologies, в котором рассказала о своих отношениях с супругом, 86-летним режиссёром Андреем Кончаловским
, и другими членами семьи. В начале августа Кончаловский завершил съёмки
сериала «Хроники русской революции
», в котором Высоцкая сыграла революционерку Инессу Арманд.
«Андрей Сергеевич больше отец мне, чем своим детям
, — призналась актриса. — Я нашла в нем и авторитет, и безупречность в проявлениях — что он делает, как работает, как реализует талант в жизни и как относится ко мне. Наши отношения не безоблачные, но крепкие, продолжаются уже 27 лет. Потому что он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери
».
Высоцкая рассказала, что муж научил её проще относится к конфликтам и — этому способствует и возникшее с годами безусловное принятие друг друга, особенно необходимые в периоды скандалов и неизбежных кризисов.
«У меня была привычка физически бежать от размолвок
, — пояснила Юлия. — А он объяснил, что дело не в том, кто как себя повёл, а в том, что мы хотим дальше, что над отношениями нужно работать
».
Актриса отметила, что с годами стала главным человеком в их с Кончаловским семье и сама принимает все важные решения: «Говоря метафорически, он архитектор, а я — дизайнер интерьера. Я всегда знала, что в деталях разбираюсь лучше, но, как умное существо, не шла напролом. Дождалась, пока он привык говорить: «Это решает Юлечка». Какие шторы и диваны, что едим, куда едем — всё Юлечка
».
Также Юлия Высоцкая разоткровенничалась о семье своей матери, которая вышла замуж второй раз, когда будущей актрисе было 3 года. Отчим был военным и обладал сложным характером, поэтому отношения с ним у Юлии не сложились.
«Когда родилась сестра, он как человек, не очень разбирающийся в семейной и детской психологии, прошел границу: это — мой ребенок, а это — чужой. И я остро чувствовала это отчуждение
», — заявила Высоцкая. «Не то, чтобы я страдала, так как меня любили и мама, и бабушка, и дедушка, но я поняла, что он — не мой человек
».
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