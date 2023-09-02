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Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам

2 сентября
2023 год

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2 сентября 2023

Американский актёр Кевин Костнер выиграл в суде за алименты у своей бывшей жены Кристин Баумгартнер, которая просила увеличить сумму выплат на детей до 161 тысячи долларов.

В ходе двухдневных слушаний в Санта-Барбаре 49-летняя Баумгартнер рассказала, почему ей необходима большая сумма на воспитание троих детей. Кристин призналась, что ей пришлось переехать из особняка Костнера в дом, стоимость аренды которого в месяц составляет 40 тысяч долларов. Это значительно ухудшило её материальное положение. Свою эмоциональную речь женщина сопроводила фотографиями роскошной недвижимости Костнера, а её адвокат добавил, что ежемесячный гонорар Кевина составляет 1,4 млн долларов.

Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам


Несколько раз во время заседания Кристин не смогла сдержать слёз: когда рассказывала о том, что актёр больше материально не обеспечивает её мать, и когда вспоминала о ранчо в Аспене, где часто отдыхала с детьми. Кевин Костнер, в свою очередь, обвинил бывшую супругу в том, что она завела отношения с бизнесменом Джошем Коннором, с которым уже успела дважды отдохнуть на Гавайях. Баумгартнер романтическую связь отрицает.

По итогам судебных разбирательств Костнера обязали выплачивать 63 тысячи долларов алиментов, тогда как до этого дети получали от него 129 тысяч. Уменьшив таким образом сумму выплат фактически в 2 раза, Кевин извинился перед женой за то, что у них не вышло сохранить брак, и заявил, что считаёт её прекрасной матерью.

Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам

«Знаете, когда у тебя такая долгая жизнь с кем-то, то победителя нет... Эта сумасшедшая вещь, которую мы называем жизнью, может просто взять и разрушиться в один момент. В одну минуту ты чувствуешь себя на вершине мира, а потом понимаешь, насколько ты уязвим», — добавил актёр.

Издание Daily Mail отмечает, что после развода с Кевином Костнером Кристин Баумгартнер, помимо дохода от своей основной деятельности (Кристин — дизайнер украшений), получает 1834 доллара в месяц — это проценты с инвестиционного счёта.
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Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам фотографии
Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам фотографии
Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам фотографии
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