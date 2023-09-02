Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино

Дочь Моники Беллуччи
и Венсана Касселя Дева
рассказала о своей дебютной роли в в фильме режиссёра Лауры Лукетти
«Прекрасное лето
». Модель и начинающая актриса дала интервью журналу Vogue Italia, в котором призналась, что работа перед кинокамерой сильно отличается от позирования перед фотоаппаратом.
«В детстве я часто ходила на съёмочную площадку к родителям
, — вспоминает Дева. — Мне было интересно наблюдать за тем, как идея становится материальной. Участие в кинопроекте позволило мне пережить очень напряжённые моменты, которые помогли мне вырасти
».
Девушка отметила, что Моника и Венсан поддерживали её во время съёмок: «Мои родители давали мне советы, но позволили принимать собственные решения и совершать собственные ошибки. Они всегда рядом со мной, они вдохновляют меня и вселяют уверенность
».
Дева Кассель также поделилась тем, из чего сложился её характер — поскольку является дочерью интернациональной пары.
«Как и у многих французов, особенно парижан, во мне есть своего рода безумие, которое позволяет мне довольно быстро управляться с делами
, — объяснила актриса. — Но в моей ДНК есть и та средиземноморская часть, которая заставляет меня ценить сладость жизни: хорошая еда, приятный вечер с друзьями, сон
».
обсуждение >>