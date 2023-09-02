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Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино

2 сентября
2023 год

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2 сентября 2023
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева рассказала о своей дебютной роли в в фильме режиссёра Лауры Лукетти «Прекрасное лето». Модель и начинающая актриса дала интервью журналу Vogue Italia, в котором призналась, что работа перед кинокамерой сильно отличается от позирования перед фотоаппаратом.

«В детстве я часто ходила на съёмочную площадку к родителям, — вспоминает Дева. — Мне было интересно наблюдать за тем, как идея становится материальной. Участие в кинопроекте позволило мне пережить очень напряжённые моменты, которые помогли мне вырасти».

Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино

Девушка отметила, что Моника и Венсан поддерживали её во время съёмок: «Мои родители давали мне советы, но позволили принимать собственные решения и совершать собственные ошибки. Они всегда рядом со мной, они вдохновляют меня и вселяют уверенность».

Дева Кассель также поделилась тем, из чего сложился её характер — поскольку является дочерью интернациональной пары.

«Как и у многих французов, особенно парижан, во мне есть своего рода безумие, которое позволяет мне довольно быстро управляться с делами, — объяснила актриса. — Но в моей ДНК есть и та средиземноморская часть, которая заставляет меня ценить сладость жизни: хорошая еда, приятный вечер с друзьями, сон».
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Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино фотографии
Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино фотографии
Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино фотографии
Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино фотографии
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