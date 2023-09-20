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«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее»

20 сентября
2023 год

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20 сентября 2023

От нас чуть было не ускользнуло в бурном потоке информации феерическое интервью Ивана Охлобыстина режиссёру Валерии Гай Германике. В котором Иван, сидя на резном деревянном кресле в своей гостинной, объясняет, что генетически заложенная тяга к мессианству мешает россиянам преуспевать в массовом производстве качественных предметов быта.

Охлобыстин признался, что ещё в 2011 году почувствовал приближение «тёмных времен», которые поставят перед нами новые задачи. «Пришло время учителей. Нам не надо стесняться самих себя, пришло время решать серьёзные вопросы. Мы увязли в быте, мы стали мещане и нас это сжирает. Потому что мы, очевидно, нация, не способная жить вне миссианской парадигмы. Жизненное задание человека русского отличается от жизненного задания обычного европейца».

«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее»

«Мы мессианский народ. Мы не умеем жить для себя, мы умеем жить для мира. Мы не умеем думать для себя. Мы до сих пор не научились, при том, что у нас прекрасные швеи и художники-дизайнеры, шить штанишки. Мы не научились. Как только это выходит на уровень массового производства, мы теряем к этому интерес. Как к производству светских машин, всего остального. Есть такая поговорка правильная: что бы не делал русский человек, получается автомат Калашникова. А это вот просто символ этого мессианского настроения.
Вот если где-то страдает негритёнок, отчего-то нам нужно всё бросить, взять автомат Калашникова и немедленно всех убить и отдать ему банан, чтобы он жил с бананом. У нас это есть. Русский мировой порядок рано или поздно, я уверен, будет установлен».

«У каждого народа есть своя национальная идея - это естественно. В своём болезненном пике, то есть в период процветания той или иной государственности, очень вероятна ситуация, когда великая национальная идея превращается в доминирующую идею глобального господства. Это было с поляками, это было с немцами, это было с французами. И только у одной нации на Земле (мы для этого созданы) есть противоположная национальная идея. Наша великая национальная идея - это анти-идея. Не допустить реализации всех остальных национальных идей. Чтобы мир оставался представленным во всех цветах, как Господь это заложил».

«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее»

К таким убеждениям актёра привел опыт нахождения в церковной среде. «К тому времени я уже долго находился в церковной среде. На тот момент приходские круги были наполнены молодыми людьми, которые вышли из магмы 90-х годов. Чудом спаслись, чудом. Зависли над пропастью, но шагнули всё-таки в сторону материка. И в этой среде бытовало многих теорий эсхаталогического порядка. Большинство этих теорий носили иллюстративный вид - это просто подпитывало молодёжную веру. Но среди прочего был набор устоявшихся нарративов, которые до сих пор методично друг за другом исполняются».
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«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее» фотографии
«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее» фотографии
«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее» фотографии
«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее» фотографии
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