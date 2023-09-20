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Иван Охлобыстин объяснил, когда и почему россияне разочаровались в демократии

20 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
20 сентября 2023
Иван Охлобыстин дал большое интервью Валерии Гай Германике, в котором подробно расписал миссию России в глобальном масштабе и объяснил, когда и по каким причинам россияне разочаровались в идеалах демократии.

«В 1991 году не скажу, что я был погружён в политическую жизнь, но тогда был хаос, развал Союза. Примерно все понимали, в какую сторону идёт, но все надеялись на что-то лучшее. Но развал Союза дал трещину, и уже позже я понял, что нас это изменило в худшую сторону. Мы разделились как народы. Когда ушла эта имперская нотка, тут же стали друг друга резать все. Общая идея утратилась. В редких случаях как-то это гармонично существовало.

Иван Охлобыстин объяснил, когда и почему россияне разочаровались в демократии

В 91-м пришли демократы, им верили. Гайдар и все остальные, по кому плачут [либералы]. Борис Немцов. Я знал Бориса Немцова, я бы не стал плакать о нём, между нами. Он был разве что симпатичный курчавый парень. Но он не был тем, что сейчас в него вкладывают. Морали там был ноль. Как и у всей этой компании. Просто комсомольские работники, вовремя хватанувшие власть и деньги. И не распорядившиеся этим толково. Им доверились. Но в 96-м году, когда выборы Ельцина были, мы же все работали в медиа и прекрасно понимали, как это всё делается. И это было откровенное предательство демократии и тех идеалов, которые нам навязывали. Во что многие из нас верили. А некоторые буквально горели этим. А после 96-го года демократия стала ассоциироваться с чем-то неприличным. Как красивая девушка, о которой все знают, что она спидозная проститутка. Воровство, неуважение к народу и нежелание думать о народе, именем которого спекулировали для достижения каких-то демократических идеалов. И русский народ разочаровался тогда в демократии».
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Иван Охлобыстин объяснил, когда и почему россияне разочаровались в демократии фотографии
Иван Охлобыстин объяснил, когда и почему россияне разочаровались в демократии фотографии
Иван Охлобыстин объяснил, когда и почему россияне разочаровались в демократии фотографии
Иван Охлобыстин объяснил, когда и почему россияне разочаровались в демократии фотографии
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