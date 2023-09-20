«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви

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Святые идеалы демократии были подорваны выборами 96-го года

Иван Охлобыстин объяснил, почему россияне разочаровались в демократии

Актёр объяснил, почему мы не умеем жить для себя

«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее»

В российских кинотеатрах скрыли сцену поцелуя в щёку Кенов в фильме «Барби»

18 сентября

Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Пара приняла решение после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования