«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви

В начале 2000-х Иван Охлобыстин
был рукоположен в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским и на несколько лет ушёл из актёрской профессии. Актёр служил в нескольких храмах, но работа священником не позволяла ему прокормить многочисленное семейство, поэтому он подрабатывал в качестве сценариста и продюсера. В интервью Валерии Гай Германике
актёр назвал работу священника очень тяжёлой и признался, что очень не любил исповедовать.
«Я не был духовный отец. Я очень тяготился исповедями, я не любил исповедовать. Я не знал, что сказать, как утешить людей. У меня это была проблема. Я не находил в себе силы. Я чувствовал, что я устаю, человек говорит, и мне надо с ним это разделить, но я безумно от этого уставал.
Священник — это тяжелейший труд. А если это нормальный священник — это адский труд, прости меня Господи. Все эти голодухи и ограничения, они только радость доставляют. В какой-то момент ты приходишь к пониманию, что уже ждёшь поста. Никаких гостей, пить нельзя, пост ребята. Можно только хорошее»
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Отслужив 7 лет, Охлобыстин вернулся в кино и пережил новый виток бешеной популярности. Ему запрещено служить в церкви, но сан священника все ещё «при нём». На вопрос Германики о том, почему он не сложит с себя сан, Иван ответил, что эти технически невозможно.
«Я под запретом, я не имею права служить. Но я имею право работать в медиа и служить интересам государства и церкви. Что для меня важно, поскольку церковь для меня родной дом. То, что я, находясь в сане священника, снимался в кино, явно вредило репутации РПЦ. Для меня это неприемлемо, я люблю церковь. Поэтому, чтобы моя скандальная противоречивая фигура не отбрасывала тень на авторитет святой церкви, та форма, которую рекомендовал святейший, она самая правильная. А что значит «сложить сан»? Это значит отказаться от веры. А я не отказываюсь. Неизвестно, может быть, наступит мгновение, когда мне позвонят от патриарха и скажут «Пора, отец Иоанн, заряжайся».
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