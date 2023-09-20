Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви

20 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
20 сентября 2023
В начале 2000-х Иван Охлобыстин был рукоположен в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским и на несколько лет ушёл из актёрской профессии. Актёр служил в нескольких храмах, но работа священником не позволяла ему прокормить многочисленное семейство, поэтому он подрабатывал в качестве сценариста и продюсера. В интервью Валерии Гай Германике актёр назвал работу священника очень тяжёлой и признался, что очень не любил исповедовать.

«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви

«Я не был духовный отец. Я очень тяготился исповедями, я не любил исповедовать. Я не знал, что сказать, как утешить людей. У меня это была проблема. Я не находил в себе силы. Я чувствовал, что я устаю, человек говорит, и мне надо с ним это разделить, но я безумно от этого уставал.
Священник — это тяжелейший труд. А если это нормальный священник — это адский труд, прости меня Господи. Все эти голодухи и ограничения, они только радость доставляют. В какой-то момент ты приходишь к пониманию, что уже ждёшь поста. Никаких гостей, пить нельзя, пост ребята. Можно только хорошее».

Отслужив 7 лет, Охлобыстин вернулся в кино и пережил новый виток бешеной популярности. Ему запрещено служить в церкви, но сан священника все ещё «при нём». На вопрос Германики о том, почему он не сложит с себя сан, Иван ответил, что эти технически невозможно.

«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви

«Я под запретом, я не имею права служить. Но я имею право работать в медиа и служить интересам государства и церкви. Что для меня важно, поскольку церковь для меня родной дом. То, что я, находясь в сане священника, снимался в кино, явно вредило репутации РПЦ. Для меня это неприемлемо, я люблю церковь. Поэтому, чтобы моя скандальная противоречивая фигура не отбрасывала тень на авторитет святой церкви, та форма, которую рекомендовал святейший, она самая правильная. А что значит «сложить сан»? Это значит отказаться от веры. А я не отказываюсь. Неизвестно, может быть, наступит мгновение, когда мне позвонят от патриарха и скажут «Пора, отец Иоанн, заряжайся».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   20.09.2023 - 19:05
ну вот конечно Охлобыстин на церкви помешался совсем... и как будто кажется, что он не глубоко верующий человек, а вот из тех других людей, которые верят для вида читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Иван Охлобыстин объяснил, почему россияне разочаровались в демократии
«Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее»
Поиск по меткам
воспоминаниярелигия
персоны
Валерия Гай ГерманикаИван Охлобыстин

фотографии >>
«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви фотографии
«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви фотографии
«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви фотографии
«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Янин
19 сентября ушёл из жизни актёр Алексей Янин.
Любовь Майкова
18 сентября ушла из жизни актриса Любовь Майкова.
Александр Хван
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Хван.
Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.

День рождения >>

Егор Абрамов
Карина Андоленко
Владимир Бадов
Александр Гундарев
Антон Денисенко
Дарья Жовнер
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Джон Бернтал
Агата Бузек
Роберт ЛаСардо
София Лорен
Кеннет Мор
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
Я богиня
комедия, мелодрама
Россия, 2023
У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram