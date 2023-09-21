«Надеюсь, что не повторю старых ошибок»: Марат Башаров рассказал о новой возлюбленной

«Мы познакомились на работе. Совершенно случайно. Я зашёл на репетицию. Слушаю, музыка играет, что-то такое происходит. Я заглянул и увидел девушку, которая посмотрела в эту щель в двери и улыбнулась. Я испугался, закрыл дверь обратно, сказал «извините». Пошёл на улицу. Думаю: «да ну, нафиг, пойду ещё раз посмотрю». Снова открыл дверь, опять она говорит: «здрасьте». Я пошёл спрашивать: «А это кто?» Мне говорят: «Да это ж Аська, ты чего, Аську не знаешь?» Первый раз вижу. Я понял, что я должен с ней познакомиться, потому что это была любовь с первого взгляда. Я узнавал у Аси, была ли у неё любовь ко мне с первого взгляда. Нет. А у меня была. Так и познакомились».
Четыре года назад Башаров сидел в студии Корчевникова и каялся в том, что действительно избивал бывших жён Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову. Поэтому Корчевников, хоть и не называя вещи своими именами, деликатно поинтересовался у актёра, не боится ли Ася за свой нос повторить судьбу бывших жён Башарова.
фото: Ася Борисова
Актёр ответил поговоркой «Волков бояться, в лес не ходить» и заявил, что интервью 2019 года оказало на него терапевтический эффект. «Я думаю, что она мне просто очень верит. В прошлый раз мы так с тобой душевно поговорили, я всё рассказал, и как будто очистился. Попросил прощения. И потом, наверное, мне Бог послал такое сокровище как Ася. Надеюсь, что подобных ошибок я больше повторять не буду».
Актёр ещё не сделал Асе предложение руки и сердца, но уже подумывает об этом: «Хоть и говорят, что на одни и те же грабли не надо наступать. Нет, я буду наступать. И я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки».
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