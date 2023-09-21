«Всех бросила и увильнула»: Марат Башаров об отъезде Чулпан Хаматовой

В конце февраля 2022 года стало известно, что руководство театра Школа Современной Пьесы исключило
из труппы актёра Марата Башарова
. Эти «кадровые перестановки» совпали с началом спецоперации, которую Башаров своеобразно одобрил, опубликовав в соцсетях фотографию с Владимиром Путиным
и лаконичной подписью «Спасибо». Увольнение Башарова сразу же было истолковано в СМИ как цензура. Однако заместительница худрука театра Екатерина Кретова
развеяла этот романтический миф, заявив, что актёра уволили за срыв гастролей на Кипре. Башаров, по словам Кретовой, не вылетел вовремя из Москвы и не отвечал на звонки, из-за чего руководству театра пришлось срочно искать ему замену. Пожелав Башарову бросить пить, Кретова недвусмысленно намекнула на то, что алкоголизм — реальная причина увольнения Башарова.
Проблемы Башарова с алкоголем — ни для кого не секрет. Более того, это кажется, единственный источник всех бед актёра, который в последние годы славил своё имя новостями об избиении жён. Спустя полтора года после увольнения Башаров продолжает настаивать на версии о цензуре. В новом выпуске передачи «Жизнь и судьба» актёр уверял Бориса Корчевникова
, что пострадал за своё частное мнение.
«Так получилось, что в связи с последними событиями из театра пришлось уйти. Вернее, меня оттуда «ушли». Главный режиссёр и основатель этого театра Иосиф Райхельгауз отстранил меня от участия в пьесе. Тогда [спецоперация] только начиналась. У нас должны были состояться гастроли на Кипре и буквально накануне отъезда я в одной из соцсетей выложил пост — фотографию президента, Владимира Владимировича, и написал «Спасибо». Райхельгауз попросил убрать этот пост. Я спросил: «А почему я должен со своей странички в соцсетях убирать этот пост, в котором я ничего плохого не пишу вообще? Я не уберу этот пост. На что мне было сказано: тогда, видимо, на гастроли в Кипр вы не полетите. Хорошо, сказал я, тогда мне придётся забрать документы. Взял и ушёл».
Вероятно, истина где-то посередине. Уроженец Одессы Райхельгауз действительно очень болезненно реагировал на спецоперацию. Позже его сняли с поста художественного руководителя ШСП — не без помощи Татьяны Васильевой
, которая рассказала о настроениях Райхельгауза в интервью журналисту Антону Красовскому
.
Башаров также посетовал на то, что именно после начала спецоперации (а вовсе не раньше, когда стало известно, что он бил беременную жену Елизавету Шевыркову
) от него отвернулось очень много друзей. «Очень много друзей после начала спецоперации я потерял. И слава Богу, что они сами откололись. Как мне жалко этих людей, которые в такой трудный час «забздели» и отвернулись от страны. Я уверен на тысячу процентов, что пройдёт немного времени, и они будут локти кусать и сожалеть о том, что они сделали. Мне жаль этих людей»
.
После этого краткого введения актёр прошёлся по персоналиям, не забыв приправить свою речь щепоткой бытового антисемитизма и национализма. «С Анатолием Белым мы учились на параллельных курсах в Щепкинском училище. Был интеллигентнейший мальчик Толечка Вайсман. Учился, прилежный, красиво читал стихи, был галантен, умён. И вскрыл своё настоящее лицо. Взял фамилию Белый, уехал в Израиль. Ну тогда, Толечка, возьми свою фамилию, с которой ты родился. Почему ты взял фамилию Белый? Наши фамилии не надо трогать, очернять».
«Это не только касается Анатолия Вайсмана. Чулпан Хаматова — моя хорошая подруга, мы с ней не в одной картине вместе снимались. Умнейшая, талантливая, красивая. Но первый звоночек для меня прозвучал, когда я приезжал в Казань. Московское духовенство Соборной мечети часто приглашало Чулпан на всякие праздники - поддержать свой город Казань. И Чулпан, как лиса, всё время юлила, уходила от этого всего. Думаю, странно Чулпан себя ведёт. А потом - оп! Одной из первых наша Чуля бросила не только свой город Казань, в котором она родилась, но и город Москву, который дал ей образование и славу. Всех бросила и увильнула»
.
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