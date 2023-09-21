«Всех бросила и увильнула»: Марат Башаров об отъезде Чулпан Хаматовой

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«Надеюсь, что не повторю старых ошибок»: Марат Башаров рассказал о новой возлюбленной

20 сентября

«Я не любил исповедовать, я очень уставал»: Иван Охлобыстин о служении в церкви

Актёр также объяснил, почему не может «снять» с себя сан священника