Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина

На днях в московском ресторане «Яръ» состоялась премьера нового комедийно-криминального сериала «Лада Голд» о приключениях двух миллениалов, отправившихся в Казахстан на Ладе, полностью отлитой из бандитского золота.
По случаю премьеры в интерьере ресторана была воссоздана атмосфера 90-х, а гостей развлекали хитами шансона (как будто поездок в такси не хватает). Некоторые гости решили внести посильный вклад и постарались соответствовать заявленной теме бала: Ася Резник появилась с фингалом, Иван Добронравов с «разбитым» носом, а Владимир Канухин отсыпал у мамы стирального порошка.
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