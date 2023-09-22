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Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина

22 сентября
2023 год

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22 сентября 2023
На днях в московском ресторане «Яръ» состоялась премьера нового комедийно-криминального сериала «Лада Голд» о приключениях двух миллениалов, отправившихся в Казахстан на Ладе, полностью отлитой из бандитского золота.

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина

Картину зрителям представили актёры Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев и Аскар Ильясов.

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Роман Евдокимов

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Стася Милославская

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Эльдар Калимулин

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Марина Зудина

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Катя Кабак

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Анна Богомолова

По случаю премьеры в интерьере ресторана была воссоздана атмосфера 90-х, а гостей развлекали хитами шансона (как будто поездок в такси не хватает). Некоторые гости решили внести посильный вклад и постарались соответствовать заявленной теме бала: Ася Резник появилась с фингалом, Иван Добронравов с «разбитым» носом, а Владимир Канухин отсыпал у мамы стирального порошка.

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Иван Добронравов

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Ася Резник

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Владимир Канухин

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Соня Присс

Среди гостей премьеры также были Саша Бортич, Марина Васильева, Анна Чурина, Алёна Водонаева, Анфиса Черных, Влад Ценёв и другие.

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Валерия Зоидова

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Анна Чурина

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Андрей Гальченко

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Саша Бортич

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Анфиса Черных

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Алёна Водонаева

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина
фото: Марина Васильева
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Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина фотографии
Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина фотографии
Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина фотографии
Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина фотографии
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