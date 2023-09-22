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Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова

22 сентября
2023 год

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22 сентября 2023
21 сентября в Москве Институт развития интернета представил более 100 флагманских проектов нового сезона. Среди них – исторические, комедийные, семейные, детективные сериалы, образовательные и документальные программы, блогерские шоу, анимационные и игровые проекты для детей и подростков, видеоигры и мультиформатный контент. Среди гостей презентации были Юлия Меньшова, Ирина Пегова, Стася Милославская, Фёдор Бондарчук, Игорь Верник, Олеся Судзиловская, Елизавета Ищенко, Глеб Калюжный, Анастасия Тодореску, Аристарх Венес, Мария Шумакова, Софья Каштанова и многие другие.

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Стася Милославская

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Ирина Пегова

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Федор Бондарчук

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Юлия Меньшова

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Евгений Миронов

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Игорь Верник

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Олеся Судзиловская

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Елизавета Ищенко

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Глеб Калюжный

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Анастасия Тодореску и Карен Оганесян

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Аристарх Венес

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Мария Шумакова

Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова
фото: Софья Каштанова
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Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова фотографии
Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова фотографии
Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова фотографии
Новый сезон: Стася Милославская, Фёдор Бондарчук и Юлия Меньшова фотографии
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