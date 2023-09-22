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Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

22 сентября
2023 год

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22 сентября 2023
31 июля скончался актёр Ангус Клауд, известный по роли Феско в сериале «Эйфория». За неделю до смерти он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю, из-за чего поклонники сделали вывод, что Ангус не справился с эмоциями и совершил суицид.

Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

В ходе расследования смерти установили, что у Клауда была острая интоксикация от комбинации наркотиков, в которую входили фентанил, кокаин, метамфетамин и бензодиазепин. Тем не менее, по словам матери актёра, его последние дни были радостные – он делился планами на жизнь и рассказывал о том, как сильно хотел бы оказать финансовую и эмоциональную поддержку своей матери и сёстрам.
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Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда фотографии
Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда фотографии
Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда фотографии
Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда фотографии
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