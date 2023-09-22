Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

что почитать?

А также об увольнении из Школы Современной Пьесы

«Всех бросила и увильнула»: Марат Башаров об отъезде Чулпан Хаматовой

Общак на колёсах: Саша Бортич, Стася Милославская и Марина Зудина

От поколенческих драм до комедий про коррупцию

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии

Святые идеалы демократии были подорваны выборами 96-го года

Иван Охлобыстин объяснил, почему россияне разочаровались в демократии

Интервью

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты