Стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

31 июля скончался актёр Ангус Клауд
, известный по роли Феско в сериале «Эйфория»
. За неделю до смерти он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю, из-за чего поклонники сделали вывод, что Ангус не справился с эмоциями и совершил суицид.
В ходе расследования смерти установили
, что у Клауда была острая интоксикация от комбинации наркотиков, в которую входили фентанил, кокаин, метамфетамин и бензодиазепин. Тем не менее, по словам матери актёра, его последние дни были радостные – он делился планами на жизнь и рассказывал о том, как сильно хотел бы оказать финансовую и эмоциональную поддержку своей матери и сёстрам.
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