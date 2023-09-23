Рами Малек встречается с Эммой Коррин

42-летний Рами Малек
встречается с 27-летней Эммой Коррин
. Папарацци застали
актёров целующимися во время прогулки по одному из парков Лондона. По словам очевидцев, пара выглядела «блаженно счастливой и влюблённой». Несмотря на то, что Рами и Эмма не объявляли об отношениях официально, они не прятались от возможных взглядов прохожих и не сдерживали своих чувств.
О романе Рами и Эммы стали говорить летом после того, как в сеть попали фото с концерта Брюса Спрингстина
, где их заметили вместе. Позднее их несколько раз видели на свиданиях.
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