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Рами Малек встречается с Эммой Коррин

23 сентября
2023 год

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23 сентября 2023
42-летний Рами Малек встречается с 27-летней Эммой Коррин. Папарацци застали актёров целующимися во время прогулки по одному из парков Лондона. По словам очевидцев, пара выглядела «блаженно счастливой и влюблённой». Несмотря на то, что Рами и Эмма не объявляли об отношениях официально, они не прятались от возможных взглядов прохожих и не сдерживали своих чувств.

Рами Малек встречается с Эммой Коррин

О романе Рами и Эммы стали говорить летом после того, как в сеть попали фото с концерта Брюса Спрингстина, где их заметили вместе. Позднее их несколько раз видели на свиданиях.
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Рами Малек встречается с Эммой Коррин фотографии
Рами Малек встречается с Эммой Коррин фотографии
Рами Малек встречается с Эммой Коррин фотографии
Рами Малек встречается с Эммой Коррин фотографии
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