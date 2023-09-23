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Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились

23 сентября
2023 год

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23 сентября 2023
Брайан Остин Грин обручился со своей возлюбленной, танцовщицей Шарной Бёрджесс, которая в прошлом году родила от него сына Зейна. Пара сообщила о помолвке в эфире своего подкаста Old-ish.

Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились

Брайан сделал предложение руки и сердца во время вечеринки, которую Шарна устроила по случаю его 50-летия. Актёр признался, что хотел по-настоящему удивить возлюбленную, и решил использовать возможность. Актёр попросил своих детей от Меган Фокс – 10-летнего Ноа, 9-летнего Бодхи и 7-летнего Джорни – помочь ему.

Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились

«Дети выходят вместе с ним. Ноа держит на руках Зейна, а Джорни держит маленькую красную коробочку Cartier. Они становятся рядом с Брайаном, он берет у Джорни коробочку и говорит мне: «Хочешь провести всю оставшуюся жизнь вместе с нами?». Я смотрела на него и не верила, что это происходит. Конечно же, я согласилась, надела кольцо и обняла их всех. Это был самый прекрасный, идеальный момент единения нашего племени. Я счастлива, что он сделал всё именно так», — поделилась Шарна. Она также рассказала, что после свадьбы собирается взять фамилию мужа.
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Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились фотографии
Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились фотографии
Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились фотографии
Брайан Остин Грин и Ширна Бёрджесс обручились фотографии
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