«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу

Мария Машкова
рассказала о моноспектакле по мотивам мемуаров её прабабушки Мили Зеленской
, которые ей когда-то дал отец Владимир Машков
. Актриса обратилась к нему, анонсируя проект в запретграме. С отцом Мария не общается уже больше года – у них возник конфликт из-за разных политических позиций
.
«В 2015 году папа дал мне пожелтевшие страницы с напечатанным на печатной машинке дневником (мемуарами) моей прапрабабушки Мили Зеленской, жены революционера из Харькова Е.О.Зеленского-Надеждина. Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала-читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но ещё история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе»
, – написала актриса.
В посте Мария также опубликовала фотографию с подписью, которую оставил её отец в одной из книг: «P.S.«Помни о лучших движениях своей души и мир будет у твоих ног». Это папа мне как то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда»
, – написала она.
обсуждение >>