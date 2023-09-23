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«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу

23 сентября
2023 год

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23 сентября 2023
Мария Машкова рассказала о моноспектакле по мотивам мемуаров её прабабушки Мили Зеленской, которые ей когда-то дал отец Владимир Машков. Актриса обратилась к нему, анонсируя проект в запретграме. С отцом Мария не общается уже больше года – у них возник конфликт из-за разных политических позиций.

«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу

«В 2015 году папа дал мне пожелтевшие страницы с напечатанным на печатной машинке дневником (мемуарами) моей прапрабабушки Мили Зеленской, жены революционера из Харькова Е.О.Зеленского-Надеждина. Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала-читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но ещё история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе», – написала актриса.

«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу

В посте Мария также опубликовала фотографию с подписью, которую оставил её отец в одной из книг: «P.S.«Помни о лучших движениях своей души и мир будет у твоих ног». Это папа мне как то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», – написала она.
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«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу фотографии
«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу фотографии
«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу фотографии
«Я скучаю по тебе»: Мария Машкова обратилась к отцу фотографии
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