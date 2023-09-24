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Эмма Уотсон поступила в Оксфорд

24 сентября
2023 год

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24 сентября 2023
33-летняя Эмма Уотсон поступила на курс писательского мастерства в Оксфорд. Актриса будет учиться заочно: образовательная программа требует личного присутствия только не некоторых лекциях, а большая часть занятий проходит онлайн.

Эмма Уотсон поступила в Оксфорд

Как стало известно The Sun, однокурсниками Эммы будут люди в годах: «Этот курс предназначен для пожилых людей. И поскольку она известная актриса, за ней будет присматривать охрана, когда бы она ни пошла на занятия», – сообщил инсайдер издания. Согласно информации на сайте программы, обучение обойдётся актрисе в 200 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчёте на рубли – 2,4 миллиона.
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