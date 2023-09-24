Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мишель Докери вышла замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж

24 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
24 сентября 2023
Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери вышла замуж за телевизионного продюсера Джаспера Уоллер-Бриджа, который является младшим братом актрисы Фиби Уоллер-Бридж.

Мишель Докери вышла замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж

Церемония проходила в предместье Лондона, где собралось множество гостей. Среди них были коллеги Мишель по сериалу Джим Картер, Джоан Фроггатт, Лили Джеймс и создатель проекта Джулиан Феллоуз. Не пропустила такое важное событие в жизни младшего брата и Фиби Уоллер-Бридж, которую сопровождал её возлюбленный Мартин Макдона.

Мишель и Джаспер начали официально встречаться в 2019 году, а три года спустя объявили о помолвке.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовь
персоны
Лили ДжеймсМишель ДокериДжим КартерМартин МакдонахФиби Уоллер-БриджДжулиан ФеллоузДжоанна Фроггатт
фильмы
Аббатство Даунтон

фотографии >>
Мишель Докери вышла замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж фотографии
Мишель Докери вышла замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж фотографии
Мишель Докери вышла замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ангелина Ноздрина
24 сентября ушла из жизни актриса Ангелина Ноздрина.
Дмитрий Кромский
24 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Кромский.
Клавдия Блохина
22 сентября ушла из жизни актриса Клавдия Блохина.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Анатолий Котенёв
Олег Макаров
Владлен Паулус
Тагир Рахимов
Лидия Федосеева-Шукшина
Клер Боротра
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Микаэл Персбрандт
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Неестественный отбор
Россия, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram