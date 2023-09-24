Мишель Докери вышла замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж

Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери
вышла замуж за телевизионного продюсера Джаспера Уоллер-Бриджа
, который является младшим братом актрисы Фиби Уоллер-Бридж
.
Церемония проходила в предместье Лондона, где собралось множество гостей. Среди них были коллеги Мишель по сериалу Джим Картер
, Джоан Фроггатт
, Лили Джеймс
и создатель проекта Джулиан Феллоуз
. Не пропустила такое важное событие в жизни младшего брата и Фиби Уоллер-Бридж, которую сопровождал её возлюбленный Мартин Макдона
.
Мишель и Джаспер начали официально встречаться в 2019 году, а три года спустя объявили о помолвке.
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