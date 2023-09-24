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«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом

24 сентября
2023 год

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24 сентября 2023
Художница Александра Грант во время церемонии вручения премии в сфере искусства Beverly Arts Icon в Лос-Анджелесе поделилась с журналистами подробностями их отношений с Киану Ривзом. Александра отметила, что у них в тандеме отлично получается мотивировать друг друга на личностный рост.

«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом

«Что мне нравится в Киану и наших взаимоотношениях, так это то, что мы подталкиваем друг друга к поиску новых путей. Очень вдохновляет видеть то, как другой человек решает проблемы. Думаешь: «О, ну, ладно, вот это точно тупик. Как мне попробовать что-нибудь другое?». Он — источник моего вдохновения. Он такой креативный, такой добрый и так много работает», – поделилась Александра с изданием People.

Александра отметила, что роман с Киану повлиял на её творческое видение: «Пару лет назад ко мне в студию зашел один очень добрый высокопоставленный человек и сказал: «Я вижу, что в твоей работе стало больше счастья». И это правда. Все мы люди. Мы животные. Мы выражаем то, что чувствуем, и когда мы счастливы, это видно. Я тоже думаю, что в моей работе стало больше счастья».

«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом

На премии Грант появилась без Киану, что никак не смутило художницу: «Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте. К моменту начала отношений я уже построила собственную карьеру. Я чувствую себя уверенно на красной дорожке и одна, и со своим партнёром».
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«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом фотографии
«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом фотографии
«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом фотографии
«Есть плюсы в том, что я влюбилась в зрелом возрасте»: Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом фотографии
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