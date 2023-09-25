Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Игра «Неудержимые 4»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына

25 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
25 сентября 2023

Актриса Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой и, судя по голубой бирке на ручке малыша, у актрисы снова мальчик. В свежем интервью изданию «Антенна», которое Мария незадолго до родов, актриса сказала, что ей безразличен пол будушего ребёнка.

«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына

«Я часто слышала и слышу вопросы: «Вы, наверное, хотите дочку? Вы идёте за дочкой?» Для меня это звучит очень странно, потому что я уверена: в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен семье. И к нам приходит не мальчик или девочка, а душа. Поэтому у нас нет конкретного желания. Кто придёт в нашу семью, тому и будем рады. Муж так же к этому относится, мы ни с одним ребёнком ни разу не устраивали гендерных вечеринок. Для меня это не заказ, а некое чудо с небес, я уверена, что кто-то там, сидя на облачке, выбирает своих родителей».

Многие сегодня предпочитают рожать за границей, чтобы у ребёнка была возможность получить второе гражданство. Или рожают дома из-за недоверия к отечественному медперсоналу. У Марии никаких проблем с доверием российской медицине нет: «У меня никогда не было желания уехать, наоборот, хотелось быть рядом с родными и близкими. И ни разу врачебные решения не оставили отрицательных эмоций. Например, третьи роды были с обвитием и прекращением родовой деятельности, но с поддержкой врачей все разрешилось благополучно».

«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына

Во время беременности Мария сильно поправляется и у неё возникают проблемы со здоровьем: «Все проходит легко, но сильно поправляюсь. Василий, третий сын, был милосерднее всех, он добавил мне всего лишь 27 кг. С Максимом, вторым ребенком, я дошла с 55 до 100 кг, дальше просто перестала взвешиваться. И сейчас у меня история ближе к Максиму. Причем до шестого месяца я не прибавляю ни грамма, а затем добавляется чуть ли не по килограмму в день. Такая сильная гормональная перестройка — особенность моего организма. Во вторую беременность мне ставили гестационный сахарный диабет, и сейчас случилось то же самое. Поэтому я очень ограничена в питании. Диета невозможно строгая: нельзя огромное количество продуктов, включая всю молочку и даже морковку и помидоры».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Бабур из Ташкента (Ташкент)   25.09.2023 - 11:41
Очень рад за красотку Марию! Она такая молодец-уже многодетная мама и не собирается останавливаться на достигнутом! Мария никогда не комплексует по поводу неизбежных изменений в организме из-за... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Мария Кожевникова

фотографии >>
«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына фотографии
«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына фотографии
«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына фотографии
«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Игра «Неудержимые 4»

Скорбим

Ангелина Ноздрина
24 сентября ушла из жизни актриса Ангелина Ноздрина.
Дмитрий Кромский
24 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Кромский.
Клавдия Блохина
22 сентября ушла из жизни актриса Клавдия Блохина.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Анатолий Котенёв
Олег Макаров
Владлен Паулус
Тагир Рахимов
Лидия Федосеева-Шукшина
Клер Боротра
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Микаэл Персбрандт
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Неестественный отбор
Россия, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?