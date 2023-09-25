«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына

Актриса Мария Кожевникова
в четвёртый раз стала мамой и, судя по голубой бирке на ручке малыша, у актрисы снова мальчик. В свежем интервью изданию «Антенна», которое Мария незадолго до родов, актриса сказала, что ей безразличен пол будушего ребёнка.
«Я часто слышала и слышу вопросы: «Вы, наверное, хотите дочку? Вы идёте за дочкой?» Для меня это звучит очень странно, потому что я уверена: в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен семье. И к нам приходит не мальчик или девочка, а душа. Поэтому у нас нет конкретного желания. Кто придёт в нашу семью, тому и будем рады. Муж так же к этому относится, мы ни с одним ребёнком ни разу не устраивали гендерных вечеринок. Для меня это не заказ, а некое чудо с небес, я уверена, что кто-то там, сидя на облачке, выбирает своих родителей».
Многие сегодня предпочитают рожать за границей, чтобы у ребёнка была возможность получить второе гражданство. Или рожают дома из-за недоверия к отечественному медперсоналу. У Марии никаких проблем с доверием российской медицине нет: «У меня никогда не было желания уехать, наоборот, хотелось быть рядом с родными и близкими. И ни разу врачебные решения не оставили отрицательных эмоций. Например, третьи роды были с обвитием и прекращением родовой деятельности, но с поддержкой врачей все разрешилось благополучно»
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Во время беременности Мария сильно поправляется и у неё возникают проблемы со здоровьем: «Все проходит легко, но сильно поправляюсь. Василий, третий сын, был милосерднее всех, он добавил мне всего лишь 27 кг. С Максимом, вторым ребенком, я дошла с 55 до 100 кг, дальше просто перестала взвешиваться. И сейчас у меня история ближе к Максиму. Причем до шестого месяца я не прибавляю ни грамма, а затем добавляется чуть ли не по килограмму в день. Такая сильная гормональная перестройка — особенность моего организма. Во вторую беременность мне ставили гестационный сахарный диабет, и сейчас случилось то же самое. Поэтому я очень ограничена в питании. Диета невозможно строгая: нельзя огромное количество продуктов, включая всю молочку и даже морковку и помидоры».
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