«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский

В интервью литературному критику Галине Юзефович актёр Леонид Ярмольник рассказал о том, как скрупулёзно подходил к выбору ролей Олег Янковский. Вспоминая разговоры с покойным другом, Ярмольник отметил, что результатом избирательности Янковского стала безупречная фильмография. Однако одного фильма со своим участием Олег Иванович всё-таки стыдился.
фото: Леонид Ярмольник
«Никто так долго не принимал решение, как Олег. Это могло длиться месяцами. Он читал, перечитывал. Мучал режиссёра, задавал вопросы. А потом мог отказаться. До такой степени он скрупулёзно подходил к вопросу о том, на что тратить своё время. Он умел выбирать «моё — не моё». Это самое главное. Есть артисты, которые рады, что их в принципе пригласили и бегут сниматься, вне зависимости от того, получается или не получается. А у Олега практически не было ошибок. Он говорил: «У меня один позор». Он ужасно ненавидел «Китайский сервиз» с Безруковым».
обсуждение >>