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«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский

25 сентября
2023 год

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25 сентября 2023

В интервью литературному критику Галине Юзефович актёр Леонид Ярмольник рассказал о том, как скрупулёзно подходил к выбору ролей Олег Янковский. Вспоминая разговоры с покойным другом, Ярмольник отметил, что результатом избирательности Янковского стала безупречная фильмография. Однако одного фильма со своим участием Олег Иванович всё-таки стыдился.

«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский
фото: Леонид Ярмольник

«Никто так долго не принимал решение, как Олег. Это могло длиться месяцами. Он читал, перечитывал. Мучал режиссёра, задавал вопросы. А потом мог отказаться. До такой степени он скрупулёзно подходил к вопросу о том, на что тратить своё время. Он умел выбирать «моё — не моё». Это самое главное. Есть артисты, которые рады, что их в принципе пригласили и бегут сниматься, вне зависимости от того, получается или не получается. А у Олега практически не было ошибок. Он говорил: «У меня один позор». Он ужасно ненавидел «Китайский сервиз» с Безруковым».

«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский
фото: Кадр из фильма «Китайский сервиз»
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№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   25.09.2023 - 17:53
Мне, кстати, тоже - фильм не зашёл. читать далее>>
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«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский фотографии
«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский фотографии
«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский фотографии
«Он ненавидел этот фильм»: Леонид Ярмольник рассказал, какой роли стыдился Олег Янковский фотографии
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