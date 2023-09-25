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«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина

25 сентября
2023 год

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25 сентября 2023
Леонид Ярмольник не мнит себя знатоком современной литературы, предпочитая перечитывать любимую классику. Однако то, что у всех на слуху, долетает и до актёра. Своим мнением о творчестве писателя Александра Цыпкина, по сценарию которого снят сериал «Беспринципные», Ярмольник поделился в интервью Галине Юзефович.

«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина
фото: Александр Цыпкин

«Сегодня популярным становится то, что в моём представлении необъяснимо. Есть большое количество литературы, которая нравится молодёжи, но которая лично мне напоминает разговоры в мужской бане. Ближе к анекдотам, житейским утилитарным историям. То, что может один дружок рассказать другому после какой-то вечеринки».

Такого же критического взгляда актёр придерживается в отношении торжества вседозволенности в информационном пространстве, о чём он уже говорил не раз, объясняя свой отказ работать на телевидении.

«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина
фото: Леонид Ярмольник

«С тех пор, как у нас наступила полная свобода: снимай, что хочешь, пиши, что хочешь, говори, что хочешь — я недолго этим наслаждался. Не потому что я старый дурак, а потому что всё это превратилось в распущенность и вседозволенность. В гадость. Когда человек неталантливый, малообразованный, маловоспитанный решил, что эта свобода дана для того, чтобы все могли высказываться, от этого ужас. Те, кто хочет быть узнаваемыми и популярными, это, как правило, люди не имеющие морального права привлекать к себе внимание, при их способностях, воспитании и уме».

На возражения Юзефович о том, что это называется демократия, Ярмольник парировал: «Я грубо скажу. Для того, чтобы была демократия, должна быть история общества, в котором она правильно воспринимается. Всё равно нельзя гадить на улице. Ну нельзя какие-то вещи делать на людях, в открытом пространстве нести глупости. От этого и столько жестокости. Грязи».
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«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина фотографии
«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина фотографии
«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина фотографии
«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина фотографии
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