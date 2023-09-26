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«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино

26 сентября
2023 год

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26 сентября 2023
Литературный критик Галина Юзефович всех гостей своего шоу просит перечислить их «культурный генофонд» — книги, музыку, кино и прочие произведения искусства, которые их сформировали как личностей. Гость свежего выпуска шоу Галины, актёр Леонид Ярмольник, отвечая на этот вопрос, вспомнил, как нелегально проникал на просмотры запрещённого в СССР кино.

«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино

«То, что я особенно остро чувствую — это, конечно, кино. «Крёстный отец». Я смотрел его в Театре им. Вахтангова ночью в студенчестве, когда этот фильм показывали нашей сборной по хоккею. Это так благодарили ребят за победу на чемпионате мира. И переводил его Стычкин Лёша, которого давно уже нет. Это был один из лучших синхротистов. Женя Стычкин — его сын. Это был 72-73 год, и для того, чтобы это посмотреть, мы с моим однокурсником Стасиком Жданько, днём шли в театр и прятались на балконе между рядами. Это же не для нас показывали».

«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино
фото: Леонид Ярмольник и Александр Абдулов

«Когда видео появилось, мы с Сашкой Абдуловым были одними из первых, у кого появился видеомагнитофон. Когда он был ещё полузапрещенным. Тогда милиция могла прийти в дом и проверить, что вы смотрите. «Апокалипсис сегодня» — это отвал башки был. «Апокалипсис» мы смотрели с Сашей Абдуловым. Мы через дымоход проникли в концертный зал «Россия», потому что его показывали на кинофестивале. И первый раз мы смотрели без перевода, потому что уже тогда были наушники [для зрителей]. А мы не понимали языка».
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«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино фотографии
«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино фотографии
«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино фотографии
«Мы с Абдуловым через дымоход проникли в зал «Россия»: Леонид Ярмольник вспомнил, как смотрел запрещённое в СССР кино фотографии
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