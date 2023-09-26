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30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак

26 сентября
2023 год

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26 сентября 2023
24 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Александра Велединского «1993», снятого по мотивам одноимённого романа Сергея Шаргунова. Картину зрителям представили режиссёр и актёры Екатерина Вилкова, Александр Робак, Григорий Верник, Сергей Баталов и другие.

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Александр Велединский

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Екатерина Вилкова

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Григорий Верник

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Сергей Баталов

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Александр Робак

Среди гостей премьеры были замечены Юлия Снигирь, Анна Котова, Марьяна Спивак, Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Данил и Агриппина Стекловы, Ирина Безряднова, Степан Девонин, Владимир Хотиненко и многие другие.

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Юлия Снигирь

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Ирина Безряднова

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Марьяна Спивак

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Владимир Большов, Даниил и Агриппина Стекловы

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Борис Хлебников

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Анна Котова

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Татьяна и Ольга Арнтгольц

30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак
фото: Татьяна Яковлева и Владимир Хотиненко

«1993» в прокате с 28 сентября 2023 года.

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30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак фотографии
30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак фотографии
30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак фотографии
30 лет назад: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и Марьяна Спивак фотографии
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