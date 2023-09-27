Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree

27 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2023
Ирина Горбачёва представила коллаборацию с российским брендом Befree – капсульную коллекцию одежды для высоких «Stay tall».

Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree

«Мой рост 184 см и мне очень хорошо знакомо, что значит короткий рукав или короткие джинсы.... А плащ, который как будто с подростка сняла. Эта капсула — отражение моего стиля, главная черта которого — не бояться перебора, не бояться ошибки.
Я жила в маленьком поселке, где выделяться и носить то, чего ни у кого нет, страшновато, но одновременно очень хочется! Создание коллекции превратилось в такую же игру — мне показывали базовый чёрный костюм, а я говорила — а давайте сделаем пиджак короче и бордовым, обожаю этот цвет! Вместо белой рубашки — рубашка цвета фуксии. Оранжевый свитер — это вообще моя мечта, его тяжело найти в магазинах».

Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree

В капсуле всего 10 базовых вещей: тренчкот, платье, джинсы, костюм-тройка с укороченным пиджаком, мини-юбка, джемпер и пара рубашек.

Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree

Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
рекламастиль
персоны
Ирина Горбачёва

фотографии >>
Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree фотографии
Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree фотографии
Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree фотографии
Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Десницкий
25 сентября ушёл из жизни артист балета, педагог Вадим Десницкий.
Владимир Хмельницкий
24 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Хмельницкий.
Ангелина Ноздрина
24 сентября ушла из жизни актриса Ангелина Ноздрина.
Дмитрий Кромский
24 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Кромский.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Сергей Лукьянов
Юлиан Макаров
Надежда Михалкова
Александр Новин
Жан-Марк Барр
Индира Варма
Рошди Зем
Патрик Малдун
Анхелика Мария
Эй Мартинес
Гвинет Пэлтроу
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Неестественный отбор
Россия, 2022
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен