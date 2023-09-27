Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree

Ирина Горбачёва
представила коллаборацию с российским брендом Befree – капсульную коллекцию одежды для высоких «Stay tall»
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«Мой рост 184 см и мне очень хорошо знакомо, что значит короткий рукав или короткие джинсы.... А плащ, который как будто с подростка сняла. Эта капсула — отражение моего стиля, главная черта которого — не бояться перебора, не бояться ошибки.
Я жила в маленьком поселке, где выделяться и носить то, чего ни у кого нет, страшновато, но одновременно очень хочется! Создание коллекции превратилось в такую же игру — мне показывали базовый чёрный костюм, а я говорила — а давайте сделаем пиджак короче и бордовым, обожаю этот цвет! Вместо белой рубашки — рубашка цвета фуксии. Оранжевый свитер — это вообще моя мечта, его тяжело найти в магазинах»
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В капсуле всего 10 базовых вещей: тренчкот, платье, джинсы, костюм-тройка с укороченным пиджаком, мини-юбка, джемпер и пара рубашек.
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