Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука

Светлана Бондарчук
подала в суд на своего бывшего мужа Фёдора Бондарчука
. Как стало известно изданию StarHit
, Светлана хочет пересмотреть старое соглашение о разделе имущества на основании неисполнения условий договора.
Иск был зарегистрирован 26 сентября. В документах пункты договора изложены на нескольких листах, также фигурируют объекты недвижимости и «большие суммы» на счетах. В интервью Ксении Собчак
Светлана Бондарчук рассказывала о том, что после развода бывший муж взял на себя определённые обязательства: они договорились о перечислении денежных средств, но не ежемесячно, а после выхода проектов, над которыми работает Фёдор. Какие у них были ещё договорённости, не уточняется.
«Бондарчук существенно нарушил пункт соглашения в части неперечисления денежных средств»
, – цитирует издание представителя Симоновского суда Москвы.
Фёдор Бондарчук и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет совместной жизни. Возникает резонный вопрос – не прошли ли сроки исковой давности дела. Адвокат Сергей Жорин
пояснил изданию, что «существует пленум Верховного суда, согласно которому этот срок может исчисляться с момента, как сторона узнала о нарушении своих прав»
.
«Допустим, имеется соглашение о разделе, но полгода или год назад жене стало известно, что муж что-то утаил. Некое имущество, которое тоже являлось совместно нажитым, но о котором она не знала и не могла знать. И вот теперь желает поделить его или расторгнуть соглашение на этом основании. Все зависит от того, захочет ли суд заморачиваться, потому что тут проще отказать в удовлетворении иска и сказать, что пропущен срок давности.
Если ответчик не исполнил пункт о выплате денежных средств, как указано в данном случае, то это повод заставить его исполнять договоренность в судебном порядке. Конечно, на этом основании можно оспорить все соглашение и поделить имущество по-другому, но, мне кажется, что перспективы у такого варианта развития событий не очень велики»
, — пояснил Сергей.
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