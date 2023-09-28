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Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука

28 сентября
2023 год

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28 сентября 2023

Светлана Бондарчук подала в суд на своего бывшего мужа Фёдора Бондарчука. Как стало известно изданию StarHit, Светлана хочет пересмотреть старое соглашение о разделе имущества на основании неисполнения условий договора.

Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука

Иск был зарегистрирован 26 сентября. В документах пункты договора изложены на нескольких листах, также фигурируют объекты недвижимости и «большие суммы» на счетах. В интервью Ксении Собчак Светлана Бондарчук рассказывала о том, что после развода бывший муж взял на себя определённые обязательства: они договорились о перечислении денежных средств, но не ежемесячно, а после выхода проектов, над которыми работает Фёдор. Какие у них были ещё договорённости, не уточняется.

«Бондарчук существенно нарушил пункт соглашения в части неперечисления денежных средств», – цитирует издание представителя Симоновского суда Москвы.

Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука

Фёдор Бондарчук и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет совместной жизни. Возникает резонный вопрос – не прошли ли сроки исковой давности дела. Адвокат Сергей Жорин пояснил изданию, что «существует пленум Верховного суда, согласно которому этот срок может исчисляться с момента, как сторона узнала о нарушении своих прав».

«Допустим, имеется соглашение о разделе, но полгода или год назад жене стало известно, что муж что-то утаил. Некое имущество, которое тоже являлось совместно нажитым, но о котором она не знала и не могла знать. И вот теперь желает поделить его или расторгнуть соглашение на этом основании. Все зависит от того, захочет ли суд заморачиваться, потому что тут проще отказать в удовлетворении иска и сказать, что пропущен срок давности.

Если ответчик не исполнил пункт о выплате денежных средств, как указано в данном случае, то это повод заставить его исполнять договоренность в судебном порядке. Конечно, на этом основании можно оспорить все соглашение и поделить имущество по-другому, но, мне кажется, что перспективы у такого варианта развития событий не очень велики», — пояснил Сергей.
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Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука фотографии
Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука фотографии
Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука фотографии
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