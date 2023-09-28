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Гильдия сценаристов США объявила о завершении забастовки

28 сентября
2023 год

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28 сентября 2023
Гильдия сценаристов США (WGA) объявила о завершении забастовки, которая продолжалась на протяжении пяти месяцев.

Гильдия сценаристов США объявила о завершении забастовки

«Гильдия достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США. Забастовка заканчивается в полночь», – заявила в социальных сетях WGA. Забастовка продлилась 148 дней. Поводом стал конфликт с Альянсом продюсеров кино и телевидения: недовольство членов Гильдии вызвали снижение зарплат сценаристов на фоне роста доминирования стриминговых сервисов и использование Искусственного интеллекста. 14 июля к забастовке присоединился профсоюз голливудских актёров SAG-AFTRA. Они пока не объявляли о завершении протестов.
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