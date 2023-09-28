Гильдия сценаристов США объявила о завершении забастовки

Гильдия сценаристов США (WGA) объявила о завершении забастовки, которая продолжалась на протяжении пяти месяцев., – заявила в социальных сетях WGA. Забастовка продлилась 148 дней. Поводом стал конфликт с Альянсом продюсеров кино и телевидения: недовольство членов Гильдии вызвали снижение зарплат сценаристов на фоне роста доминирования стриминговых сервисов и использование Искусственного интеллекста. 14 июля к забастовке присоединился профсоюз голливудских актёров SAG-AFTRA. Они пока не объявляли о завершении протестов.