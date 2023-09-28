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Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях

28 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
28 сентября 2023
Артём Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 миллионов рублей, доверившись криптоинвестору по совету Павла Деревянко. О неудачном вложении актёра сообщил телеграм-канал Mash.

Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях
фото: Павел Деревянко и Артём Ткаченко

В 2021 году Ткаченко по совету друга познакомился с неким Григорием Мулузяном, который предложил передать ему биткоины и получить с этого прибыль. Поначалу вложение и правда приносило доход, однако с каждым месяцем он становился всё меньше.

Ткаченко решил проверить, как обстоят дела с бизнесом, когда был на съёмках в Ялте. Войти с общего аккаунта у актёра не получилось – Григорий объяснил это тем, что доступ заблокировали, так как Ткаченко попытался залогиниться из Крыма. После этого накопленные Ткаченко 10 биткоинов заморозили. Мулузян предложил найти нужного специалиста, которому якобы пришлось заплатить около 20 тысяч долларов.

Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях

Позднее Мулузян пожаловался, что их компания потеряла не менее 20 миллионов рублей из-за того, что Ткаченко зашёл в аккаунт из Крыма. В итоге 24 миллиона за Ткаченко пришлось заплатить Павлу Деревянко, так как Мулузян заявил, что именно он привёл Артёма в бизнес и поэтому во всём виноват.

Летом 2022-го криптоинвестор предложил Ткаченко и Деревянко купить криптодоли в его бизнесе за 150 тысяч долларов. Друзья согласились, а через пару месяцев биткоин резко упал – Мулузян предложил Артёму продать всё, что есть. Денег артист за это не получил. Григорий попросил ещё денег, но Ткаченко отказался, за что был уволен. Поняв, что два года его обманывали, актёр пошёл в полицию. Сумму ущерба он оценил в 195 тысяч долларов и 6 миллионов рублей.
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Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях фотографии
Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях фотографии
Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях фотографии
Артём Ткаченко потерял более 26 миллионов рублей на криптоинвестициях фотографии
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