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«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье

29 сентября
2023 год

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29 сентября 2023
В свежем интервью журналу «Vogue» Анджелина Джоли подробно рассказала о своём новом предприятии — модном доме Atelier Jolie, запуск которого актриса анонсировала в мае этого года.

«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье

Будучи человеком, глубоко вовлечённым в глобальные проблемы, Джоли и в модном бизнесе не может обойтись без миссии. Концепция её ателье включает несколько идей: создание пространства и возможностей для талантливых мастеров в сфере моделирования, пошива, ремонта и декорирования одежды, индивидуальный подход к клиентам и снижение уровня негативного воздействия на экологию.

Среди партнёров Джоли — профессионалы в сфере модного бизнеса, и хотя сама актриса участвует в дизайне некоторых моделей, становиться модельером с громким именем и приумножить свою славу она не планирует, у неё нет таких амбиций.

«За несколько лет я познакомилась со многими мастерами — очень способными и талантливыми людьми. И мне бы хотелось, чтобы они развивались. Я не хочу быть великим модельером. Я хочу построить дом, в котором другие люди смогут стать таковыми», — объясняет актриса.

За осознанность в политике корпоративного воздействия на экологию отвечает бывший фотограф Жиль Дюлей, который сменил род деятельности под впечатлением от увиденного. «Последние 20 лет, документируя гуманитарные миссии, я видел негативное воздействие западного консьюмеризма на развитие других стран. Использование детского труда, нелегальная добыча минералов, загрязнение от окрашивания тканей, эксплуатация фермеров и многое другое. Ателье может оказать огромное положительное влияние на ремесленников, которые часто остаются непризнанными и недооцененными, и одновременно с этим у нас есть возможность начать дискуссию об эксплуатации рабочей силы, загрязнении и отходах».

«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье
фото: Анджелина с партнёрами по бизнесу Хелен Абоа и Жилем Дюлеем

Одна из апсайкл-идей Джоли, направленная на снижение потребления — заплатки в виде татуировок. «Мы пытаемся выяснить, можно ли сфотографировать татуировки и сделать из этого нашивки-заплатки — идея в том, чтобы чинить одежду, придавая ей индивидуальность, вместо того, чтобы просто избавляться от неё».

Ещё одна из центральных идей ателье — самовыражение через одежду. «Я не диктую детям, что им надевать, а что нет. Даже когда они были маленькими, я просто раскладывала вещи перед ними, а они выбирали сами. Что касается светских выходов, то тут полная свобода. Никто не обязан куда-то идти, если он не хочет. А если они не хотят наряжаться на премьеру какого-то фильма - это их право».

Сама Джоли давно предпочитает строгий аскетичный монохромный стиль в одежде и индивидуальный пошив новинкам от люксовых брендов. Актриса подчёркивает, что ей важно сместить фокус с внешнего вида на деятельность. «В моём шкафу книг больше, чем одежды. Я не из тех, чью жизнь поглотили вещи. И мне совсем не нравится идея быть модным инфлюенсером».

«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье
фото: Анджелина с детьми Захарой и Паксом

Джоли призналась, что работа над проектом произвела на неё терапевтический эффект. Потому что в последнее десятилетие, вобравшее в себя бесконечные судебные прения с Брэдом Питтом, выдалось не самым приятным для актрисы.

«Когда я прошла через нечто, что меня ранило, мой психотерапевт спросил меня, смогу ли я надеть платье из струящейся ткани. Звучит глупо, но я тогда предполагала, что штаны и ботинки придают мне вид более жёсткий и крутой. Но была ли я достаточно сильной, чтобы позволить себе мягкость? На тот момент нет. Я чувствовала себя уязвимой. Сейчас я задаюсь вопросом о том, есть ли у меня вообще собственный стиль? Потому что в свои 48 лет я всё ещё пытаюсь понять, кто я. Мне кажется, я нахожусь в переходном периоде. Я была немного подавлена в последнее время. И вообще мне кажется, что я не чувствовала себя самой собой последнее десятилетие. Думаю, что отчасти работа над ателье, в кругу творческих людей, с которыми я могу переоткрывать саму себя, оказала на меня терапевтический эффект. Я надеюсь, что мне удастся изменить некоторые аспекты своей жизни».

«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье

Место под ателье Джоли выбирала с 18-летней дочерью Сахарой, которую, как и остальных своих детей, актриса планирует вовлечь в этот бизнес. Выбор пал на здание с богатой историей — дом 57 на Грейт Джонс Стрит в Нью-Йорке купил когда-то Энди Уорхол, а второй этаж сдавал своему другу, художнику Жану-Мишелю Баския. Двери ателье откроются уже в ноябре этого года.
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«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье фотографии
«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье фотографии
«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье фотографии
«Я не хочу быть великим модельером»: Анджелина Джоли рассказала о своём ателье фотографии
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