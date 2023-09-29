Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук

Светлана Бондарчук подала в суд на Фёдора Бондарчука
Предметом спора стал раздел совместно нажитого имущества
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28 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии «Безбашенная» о московской светской львице, которая пытается выжить в глубинке. Среди гостей показа были актёры фильма Екатерина Варнава, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Григорий Калинин и Константин Плотников, а также Александра Бортич, Мариэтта Цигаль-Полищук, Ирина Безрукова, Дарья Авратинская, Ксения Суркова и другие.
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