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Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук

29 сентября
2023 год

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29 сентября 2023

28 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии «Безбашенная» о московской светской львице, которая пытается выжить в глубинке. Среди гостей показа были актёры фильма Екатерина Варнава, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Григорий Калинин и Константин Плотников, а также Александра Бортич, Мариэтта Цигаль-Полищук, Ирина Безрукова, Дарья Авратинская, Ксения Суркова и другие.

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Екатерина Варнава и Юрий Чурсин

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Александра Бортич

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Григорий Калинин

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Ирина Безрукова

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Ксения Суркова

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Екатерина Ильина

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Никита Дювбанов

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Александра Киселева

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Дарья Калмыкова

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Константин Плотников

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Дарья Авратинская

Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Полина Аскери
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Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук фотографии
Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук фотографии
Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук фотографии
Гламур по-сибирски: Екатерина Варнава, Александра Бортич и Мариэтта Цигаль-Полищук фотографии
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