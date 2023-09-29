Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя»

9 октября в 20:00 на СТС стартует новый сезон самого зрелищного телепроекта страны «Суперниндзя». В этот раз участников шоу поддержит обновлённая тройка ведущих: актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов.
фото: Василий Артемьев, Валерия Астапова и Роман Постовалов
Во втором сезоне уникальную трассу мечтают пройти атлеты не только из России, но и Китая, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Среди героев: китайский тренер, израильский актёр, финалистка телепроекта «Новые пацанки», олимпийский чемпион по лыжам, сёрфингист и другие.
По словам Валерии Астаповой, в новом сезоне участники сильнее, а трасса сложнее: «В этом году, на мой взгляд, гораздо тяжелее. Столько впечатляющих представителей мирового ниндзя-спорта, такая мощная борьба характеров, а ведь трасса беспощадна к каждому».
Съёмки масштабного шоу проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезённых на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а её главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.
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