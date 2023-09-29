Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя»

29 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
29 сентября 2023
9 октября в 20:00 на СТС стартует новый сезон самого зрелищного телепроекта страны «Суперниндзя». В этот раз участников шоу поддержит обновлённая тройка ведущих: актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов.

Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя»
фото: Василий Артемьев, Валерия Астапова и Роман Постовалов

Во втором сезоне уникальную трассу мечтают пройти атлеты не только из России, но и Китая, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Среди героев: китайский тренер, израильский актёр, финалистка телепроекта «Новые пацанки», олимпийский чемпион по лыжам, сёрфингист и другие.

По словам Валерии Астаповой, в новом сезоне участники сильнее, а трасса сложнее: «В этом году, на мой взгляд, гораздо тяжелее. Столько впечатляющих представителей мирового ниндзя-спорта, такая мощная борьба характеров, а ведь трасса беспощадна к каждому».

Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя»

Съёмки масштабного шоу проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезённых на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а её главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Валерия АстаповаРоман Постовалов

фотографии >>
Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя» фотографии
Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя» фотографии
Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя» фотографии
Валерия Астапова и Роман Постовалов стали ведущими шоу «Суперниндзя» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Григорий Беленький
28 сентября ушёл из жизни кинооператор Григорий Беленький.
Ион Друцэ
28 сентября ушёл из жизни писатель Ион Друцэ.
Майкл Гэмбон
28 сентября ушёл из жизни актёр Майкл Гэмбон.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Грир Гарсон
Люк Госс
Милен Демонжо
Эндрю Дайс Клэй
Тревор Ховард
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Неестественный отбор
социальная драма
Россия, 2022
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram