Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов

1 сентября в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма Ольги Акатьевой«Я делаю шаг». Главный герой – выпускник педагогического института Саша Макаров – мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. В той же школе, где когда-то учился сам. Ученики – наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека – подруги детства. Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира.
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