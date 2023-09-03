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Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов

3 сентября
2023 год

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3 сентября 2023
1 сентября в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма Ольги Акатьевой «Я делаю шаг». Главный герой – выпускник педагогического института Саша Макаров – мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. В той же школе, где когда-то учился сам. Ученики – наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека – подруги детства. Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира.

Среди гостей премьеры были актёры фильма Сергей Новосад, Анастасия Талызина и Равшана Куркова, а также Владимир Левкин с семьёй, Анна Чурина с дочерью Ксенией, Никита Тарасов с супругой, Алёна Чехова, Ирина Чериченко и другие.

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Ольга Акатьева и Равшана Куркова

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Сергей Новосад

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Анастасия Талызина

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Владимир Левкин с семьёй

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Анна Чурина с дочерью

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Никита Тарасов с супругой

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Алёна Чехова

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Ирина Чериченко

Мечтай о великом: Равшана Куркова, Анна Чурина и Никита Тарасов
фото: Анна Калашникова

Фильм «Я делаю шаг» в прокате с 7 сентября.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   3.09.2023 - 19:58
Давно не видела Калашникову, раньше намного чаще посещала премьеры. Первого сентября лучше провести время с детьми. читать далее>>
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блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Ольга АкатьеваРавшана КурковаВладимир ЛевкинСергей НовосадАнастасия ТалызинаНикита ТарасовИрина ЧериченкоАлёна ЧеховаАнна Чурина
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Я делаю шаг

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