Джонни Депп и Дженна Ортега опровергли слухи о романе

60-летнего Джонни Деппа
и 20-летнюю Дженну Ортегу
заподозрили в романе после того, как их якобы видели вместе. Источником сплетни, вызвавшей общественный резонанс, стал новостной блог DuexMoi. Обычно известные актёры не обращают внимание на то, что про них пишут в прессе, но тут и Депп, и Ортега прокомментировали разлетевшиеся слухи.
Дженна взяла инициативу в свои руки и первой развенчала образовавшийся миф: «Это так нелепо, что даже не смешно. Я никогда в жизни не встречалась с Джонни Деппом и никогда с ним не работала. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое»
, – написала она в социальных сетях.
Представители Деппа не остались в стороне, предоставив следующий комментарий: «У мистера Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с мисс Ортегой, он никогда не встречал её и никогда с ней не говорил. Они не участвуют вместе ни в каком проекте, и в планах этого тоже нет. Он потрясён этими необоснованными и злонамеренными слухами, которые направлены на то, чтобы навредить его репутации и карьере»
.
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