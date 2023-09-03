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Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ

3 сентября
2023 год

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3 сентября 2023
Главное управление МВД России в Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом послужил выход актрисы с сине-жёлтым флагом на сцену театра в Бремене после завершения спектакля с её участием. Об этом сообщает ТАСС.

Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ

По итогам проверки актрисе может грозить штраф или административный арест. Инициатором стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, на счету которого уже не одна жалоба на российских артистов.

Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ
фото: Виталий Бородин

Причиной для заявления, по словам Виталия, стало видео со спектакля «Мой внук Вениамин», в конце которого Ахеджакова вышла на сцену с флагом недружественной страны. Бородин просит лишить артистку наград и почётных званий. Ранее он уже предлагал признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в её отношении три уголовных дела, среди которых одно по статье о госизмене.

Лия Меджидовна ответила на обвинения: «Что вы несёте? С каким я вышла флагом? Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – сказала актриса в беседе с «Газетой.Ru».
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Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ фотографии
Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ фотографии
Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ фотографии
Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации ВС РФ фотографии
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