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«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях

30 сентября
2023 год

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30 сентября 2023

Марина Александрова сыграла главную роль в сериале «Открытый брак» об отношениях, в которых оба партнёра могут иметь романтические связи с другими людьми. В беседе с изданием «Атмосфера» актриса призналась, что не имеет ничего против свободных отношений, но сама бы не смогла в них вступить.

«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях

«Я очень благодарна, что этот проект случился в моей жизни, он произвел какой-то бум. Об этом говорят мне и коллеги, и зрители. Кто-то благодарил, потому что набрался мужества обсудить с мужем острые вопросы, кто-то иначе взглянул на сложившуюся в семье ситуацию. Мы очень закрытая нация. Нам сложно быть честными даже с собой. У нас не развита культура посещения психолога, как, например, на Западе. А с друзьями какие-то вещи можно проговорить, но вопросы, которые касаются интимной жизни, обсуждать кажется стыдным. В этом сериале мы постарались поговорить на тему, которая волнует многих. Не надо замалчивать проблему и делать вид, что ее нет», — сказала Марина.

Актриса отметила – не стоит осуждать людей за их выбор, ведь каждый в праве провести свою жизнь так, как хочет: «Это союз двух людей, и они должны договориться, как будут жить вместе. Честность важнее навязанных кем-то шаблонов. Я против пропаганды какого-либо вида отношений, но то, что происходит за дверями спальни, личное дело каждого».
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«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях фотографии
«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях фотографии
«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях фотографии
«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях фотографии
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