Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин

30 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
30 сентября 2023
В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера 8-серийной музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» о психологическом и физическом преследовании школьницы со стороны группы одноклассниц. Среди гостей были Регина Тодоренко, Ирина Безрукова, Вита Корниенко, Маша Малиновская, Иван Кокорин и многие другие.

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Регина Тодоренко

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Ирина Безрукова

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Шура

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Маша Малиновская

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Анна Цуканова-Котт с детьми

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Александр Метёлкин

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Сергей Жуков

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Иван Кокорин и Евгений Чес со спутницами

Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин
фото: Ника Жукова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Ирина БезруковаСергей Жуков (II)Иван КокоринВиталия КорниенкоМаша МалиновскаяАлександр Метёлкин (II)Регина ТодоренкоАнна Цуканова-КоттДмитрий Шепелев
фильмы
Плакса

фотографии >>
Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин фотографии
Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин фотографии
Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Липов
29 сентября ушёл из жизни актёр Александр Липов.
Григорий Беленький
28 сентября ушёл из жизни кинооператор Григорий Беленький.
Ион Друцэ
28 сентября ушёл из жизни писатель Ион Друцэ.
Майкл Гэмбон
28 сентября ушёл из жизни актёр Майкл Гэмбон.

День рождения >>

Вера Васильева
Влад Денякин
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Александр Марин
Павел Попов
Вера Смолина
Татьяна Ткач
Игорь Черневич
Моника Беллуччи
Энтони Делон
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Лэйси Чаберт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Тим Талер, или Проданный смех
драма, комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2017
Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен