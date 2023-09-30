Любовь победит: Регина Тодоренко, Ирина Безрукова и Иван Кокорин

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера 8-серийной музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса»
о психологическом и физическом преследовании школьницы со стороны группы одноклассниц. Среди гостей были Регина Тодоренко
, Ирина Безрукова
, Вита Корниенко
, Маша Малиновская
, Иван Кокорин
и многие другие.
фото: Регина Тодоренко
фото: Ирина Безрукова
фото: Шура
фото: Маша Малиновская
фото: Анна Цуканова-Котт с детьми
фото: Александр Метёлкин
фото: Сергей Жуков
фото: Иван Кокорин и Евгений Чес со спутницами фото: Ника Жукова
обсуждение >>