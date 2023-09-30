«Грустно и абсурдно»: Степан Бурнашев об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта»

Якутский режиссёр Степан Бурнашев заявил
, что, несмотря на сложившуюся ситуацию со своим фильмом «Айта»
, у которого Минкульт РФ отозвал разрешение на прокат, он всё ещё верит в людей и продолжит снимать кино в России.
«Да, прокатное удостоверение фильма «Айта» была отозвано. Что я думаю по этому поводу? Грустно и абсурдно. Если внимательно посмотреть фильм «Айта», то вы не увидите ни одного отрицательного персонажа. Афоня плохой? Человек, который подвозит людей на машине в проливной дождь? Или он плохой, потому что он рассказывает анекдоты на работе? Или выполняет работу по-своему? А может он плохой потому, что готов пожертвовать собой ради спасения других? Сколько таких добрых людей знаете в современном обществе?
Или отец Айты плохой? А каково отцу потерять единственную дочь? У меня была такая ситуация в жизни, и в этот момент ты не можешь себя контролировать… Есть понятие «помутнение рассудка». Я не оправдываю его действия, а наоборот осуждаю. Нельзя отдаваться ярости, предпринимать какие-либо действия в порыве. Нужно думать и говорить»
.
Степан подчеркнул, что одна из проблем в фильме — обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации: «Накануне я столкнулся с этим — вброс в телеграм-каналах лживой информации про параллели сюжета фильма с событиями 2018 года. Естественно, это не так. И мне интересно, зачем люди осознанно разжигают межнациональную рознь, апеллируя этим?»
— написал Бурнашев.
«Несмотря на сложившуюся ситуацию, я всё ещё верю в людей. Я верю, что мы умеем анализировать, думать, общаться. А тем, кто на фоне информации о запрете фильма «Айта» занимается «распространением деструктивной информации, противоречащим принципам единства народов России», предлагаю задуматься.
Всё произошедшее не означает, что теперь я буду плакаться в подушку и перестану снимать фильмы. В жизни бывают более значимые трагедии и потери. Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране. Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом»
.
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