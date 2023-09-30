«Грустно и абсурдно»: Степан Бурнашев об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта»

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«1993»: Стрельбы по Дому Советов не было

Одежда для высоких: Ирина Горбачёва представила коллаборацию с брендом Befree

В прокате с 26 октября

Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц»

Ему было 82 года

Интервью

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему