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«Чудовищная ошибка»: Алексей Янин оказался жив

4 сентября
2023 год

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4 сентября 2023

2 сентября в телеграм-канале Российского академического молодёжного театра (РАМТ) сообщили о гибели 40-летнего Алексея Янина. На следующий день супруга актёра Дарья вышла на связь в социальных сетях и опровергла ложную информацию.

«Чудовищная ошибка»: Алексей Янин оказался жив
фото: Алексей и Дарья Янины

«Друзья, это просто крик души. Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой», – написала она, добавив, что Алексей действительно находится «в крайне тяжёлом состоянии в реанимации в коме», но он не погиб.

Позже Дарья дала подробное объяснение телеграм-каналу «База»: о «смерти» супруга она узнала от ритуальных агентств, позвонивших ей утром 2 сентября. До больницы, в которой проходит лечение Алексей, у родственников актёра дозвониться не получилось, поэтому они на слово поверили звонившим ритуальщикам: «Кто-то из медперсонала слил агентам ложную информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Лёша жив», – поясняет Дарья.

«Чудовищная ошибка»: Алексей Янин оказался жив

В качестве альтернативной версии произошедшего, супруга актёра предполагает злободневный розыгрыш – звонившие могли её обмануть, представившись сотрудниками ритуального агентства. После звонка, Дарья весь день провела в состоянии шока и только вечером ей удалось дозвониться до больницы, где смерть Янина опровергли. После этого Дарья навестила супруга лично, поехав в НИИ им. Склифосовского. На телефонных мошенников уже подано заявление в полицию.

«Я не понимаю, как так получилось. Весь день нам не давали информацию, не выдавали тело. Произошла чудовищная ошибка. Относительно прогнозов я не могу вам сейчас ничего сказать… Мы все верим и надеемся на лучшее», — сообщила Дарья в беседе с изданием Starhit.

После заявления Дарьи в РАМТе извинились за публикацию непроверенной информации: «Сотрудники Института Склифосовского подтвердили, что Алексей Янин жив. Поэтому мы тихонько, чтобы не спугнуть, изо всех сил кричим «Ура!». Сил тебе, Алексей, здоровья и наша всевозможная поддержка! Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей «новостью». Никогда ещё писать об ошибках не было настолько радостно!»написали представители театра. В мае 2015 года Алексей Янин перенёс обширный инсульт и оказался прикован к кровати. Последние восемь лет актёр борется с последствиями патологии.
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