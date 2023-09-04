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СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся

4 сентября
2023 год

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4 сентября 2023
Софи Тёрнер и Джо Джонас собираются разводиться после четырёх лет супружеской жизни. Об этом сообщает издание TMZ.

СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся

Источник рассказал о длящихся уже шесть месяцев «серьёзных проблемах» в отношениях артистов. Джо якобы получил консультацию у двух адвокатов и в скором времени подаст необходимые документы для развода. Причины разногласий между супругами остаются неясными. Пара периодически появляется вместе на публике, поэтому некоторые поклонники сомневаются в серьёзности конфликта.

Неопределенности ситуации добавляет и фотография, опубликованная Софи в середине августа, на которой она нежно целует супруга в руку. Джо также недавно выложил снимок, на котором он словно специально поднимает руку так, чтобы было видно обручальное кольцо, хотя последнее время артиста часто видели без него. Ещё один факт, наводящий на подозрения: недавно пара продала свой особняк в Майами, который купила всего год назад.

СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся

На фоне новостей о разводе Софи, как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на фанатов, посетила концерт Джо в Техасе. На выступлении у артиста снова заметили обручальное кольцо, что добавляет ещё больше неразберихи в ситуацию.
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СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся фотографии
СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся фотографии
СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся фотографии
СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся фотографии
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