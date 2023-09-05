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Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein

5 сентября
2023 год

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5 сентября 2023

Аглая Тарасова сыграла главную роль в первом после перерыва клипе группы Rammstein. Режиссёром клипа стала Анна Цуканова-Котт. Пока в сети доступен только тизер.

Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein

Перерыв в работе группы вызван проверкой в отношении вокалиста группы Тилля Линдеманна, которую несколько месяцев проводила прокуратура Берлина. Около 10 поклонниц Rammstein обратились в полицию в июне, выдвинув обвинения в сексуальном насилии и домогательствах со стороны Линдеманна.

Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein

Дело прекратилось, так как дальше публикаций в интернете обвинения не зашли – ни одна из предполагаемых жертв не обратились в суд. Интернет-сообщество уже начало линчевать артиста, но обвинения были сняты за неимением доказательств.
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Тиль ЛиндеманАглая ТарасоваАнна Цуканова-Котт

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Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein фотографии
Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein фотографии
Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein фотографии
Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein фотографии
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