Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein

Аглая Тарасова
сыграла главную роль в первом после перерыва клипе группы Rammstein. Режиссёром клипа стала Анна Цуканова-Котт
. Пока в сети доступен только тизер.
Перерыв в работе группы вызван проверкой в отношении вокалиста группы Тилля Линдеманна
, которую несколько месяцев проводила прокуратура Берлина. Около 10 поклонниц Rammstein обратились в полицию в июне, выдвинув обвинения в сексуальном насилии и домогательствах со стороны Линдеманна.
Дело прекратилось, так как дальше публикаций в интернете обвинения не зашли – ни одна из предполагаемых жертв не обратились в суд. Интернет-сообщество уже начало линчевать артиста, но обвинения были сняты за неимением доказательств.
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