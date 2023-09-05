Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель

В этом году итальянский модельер Джорджио Армани приурочил ежегодный особый показ своего модного дома к юбилейному Венецианскому кинофестивалю. Мероприятие «Одна ночь в Венеции» прошло в Арсенале — старинном комплексе, расположенном на востоке города. Несмотря на забастовку голливудских актёров, по причине которой многие проигнорировали фестиваль, на показе собралось множество знакомых лиц. Среди них были Джессика Честейн, Сидни Суини, Мод Апатоу, Сэди Синк, Софи Лорен, Бенисио Дель Торо, Луи Гаррель и многие другие.
фото: Джессика Честейн
фото: Сидни Суини
фото: Мод Апатоу
фото: Сэди Синк
фото: Бенисио Дель Торо
фото: Луи Гаррель
фото: Лука Гуаданьино
фото: Роберта Армани, Софи Лорен, Эдоардо Понти и Саша Александер
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