Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель

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5 сентября Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах

4 сентября СМИ: Джо Джонас и Софи Тёрнер разводятся Пара была вместе четыре года

4 сентября «Чудовищная ошибка»: Алексей Янин оказался жив 2 сентября о гибели актёра сообщили в телеграм-канале РАМТа