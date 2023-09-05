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Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель

5 сентября
2023 год

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5 сентября 2023
В этом году итальянский модельер Джорджио Армани приурочил ежегодный особый показ своего модного дома к юбилейному Венецианскому кинофестивалю. Мероприятие «Одна ночь в Венеции» прошло в Арсенале — старинном комплексе, расположенном на востоке города. Несмотря на забастовку голливудских актёров, по причине которой многие проигнорировали фестиваль, на показе собралось множество знакомых лиц. Среди них были Джессика Честейн, Сидни Суини, Мод Апатоу, Сэди Синк, Софи Лорен, Бенисио Дель Торо, Луи Гаррель и многие другие.

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Джессика Честейн

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Сидни Суини

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Мод Апатоу

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Сэди Синк

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Бенисио Дель Торо

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Луи Гаррель

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Лука Гуаданьино

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Роберта Армани, Софи Лорен, Эдоардо Понти и Саша Александер

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Барбара Палвин

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Керри Вашингтон

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Мишель Родригес

Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель
фото: Лили Рейнхарт
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Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель фотографии
Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель фотографии
Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель фотографии
Венеция-2023: Джессика Честейн, Сидни Суини и Луи Гаррель фотографии
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