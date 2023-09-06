Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик

6 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
6 сентября 2023
5 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Глядя в себя» о создании незрячими парфюмерами уникальных ароматов, отражающих человеческие состояния и эмоции. Фильм завершился иммерсивным спектаклем, который помог зрителям как можно глубже прочувствовать ароматы, созданные героями на протяжении съёмок. Главная цель проекта — развенчать стереотипы о людях с ограничениями зрения, а также рассказать об их профессиях и жизни. Среди гостей премьеры были Ника Здорик, Екатерина Носик, Грета Сабурова и другие.

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик
фото: Екатерина Носик

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик
фото: Ника Здорик

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик
фото: Грета Сабурова

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик
фото: Герои фильма

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик

Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожеккрасотастиль
персоны
Александра БабаскинаНика ЗдорикЕкатерина НосикГрета Сабурова
фильмы
Глядя в себя

фотографии >>
Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик фотографии
Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик фотографии
Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик фотографии
Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Арефьев
4 сентября ушёл из жизни художник Константин Арефьев.
Александр Топольсков
4 сентября ушёл из жизни актёр Александр Топольсков.
Шерали Джураев
4 сентября ушёл из жизни артист Шерали Джураев.

День рождения >>

Анатолий Гаричев
Владимир Ерёмин
Гелена Ивлиева
Надежда Мельникова
Игорь Мещерин
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Марк Иванир
Кристина Миколаевская
Бетси Расселл
Майкл Уинслоу
Наоми Харрис
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Голда. Судный день
биография, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, США, 2023
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Паранормальные явления. Ритуальный дом
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Пернатый патруль
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Вычитание
драма, мистика, триллер
Иран, Франция, 2022
Гнев материнский
детектив, триллер
США, 2023
Карточный долг
криминальный фильм, триллер
Казахстан, 2023
Концерт отменяется
комедия
Россия, 2023
Нейросеть
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Праздники
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2023
Телекинез
мистика, триллер
Россия, 2023
Я делаю шаг
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram