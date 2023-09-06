Уверенность, нежность, влюблённость: Екатерина Носик, Грета Сабурова и Ника Здорик

5 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Глядя в себя» о создании незрячими парфюмерами уникальных ароматов, отражающих человеческие состояния и эмоции. Фильм завершился иммерсивным спектаклем, который помог зрителям как можно глубже прочувствовать ароматы, созданные героями на протяжении съёмок. Главная цель проекта — развенчать стереотипы о людях с ограничениями зрения, а также рассказать об их профессиях и жизни. Среди гостей премьеры были Ника Здорик, Екатерина Носик, Грета Сабурова и другие.
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