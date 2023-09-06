Это официально: Джо Джонас подал на развод с Софи Тёрнер

Джо Джонас
всё-таки подал на развод с Софи Тёрнер
. Ещё на днях поклонники пары имели все основания сомневаться в достоверности слухов
, но сегодня экс-супруги официально заявили о расставании в социальных сетях.
«После четырёх прекрасных лет брака мы пришли к обоюдному согласию расторгнуть наш брак»
, — написали они в своём заявлении. Причиной развода, по словам инсайдеров TMZ
, стали постоянные вечеринки актрисы. Сам музыкант якобы долго пытался спасти их брак, но у него ничего не вышло. Из бракоразводных документов следует, что, хотя двое общих детей пары живут преимущественно с Джонасом, он намерен добиться совместной опеки.
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