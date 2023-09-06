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Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились

6 сентября
2023 год

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6 сентября 2023
С середины апреля в таблоидах блуждали слухи о романе Тимоти Шаламе с сестрой Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Основанием служили свидетельства инсайдеров и пристальные наблюдения папарацци за автомобилем Дженнер, который был замечен у особняка актёра в Беверли-Хиллз. На следующий день эта же машина подобрала самого Шаламе и повезла его на свидание в ресторан мексиканской кухни. Когда Кайли устроила в «запретграме» фестиваль коттеджкора, публикуя буколические фотографии с романтического пикника, подписчики знаменитости (извините, редакция затрудняется определить её профессиональную принадлежность: модель, предпринимательница, инфлюенсер, звезда реалити-шоу?) увидели в этом «французское влияние» Шаламе.

Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились
фото: Кайли Дженнер

Все эти детективные игры и шарады в соцсетях могли вызывать вполне резонный скепсис. Но 4 сентября Тимоти и Кайли появились вместе на грандиозном концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе и позволили всем желающим задокументировать их тёплые отношения. В меню были флирт в VIP-ложе и страстный поцелуй (а ещё выяснилось, что Тимоти курит). Так что сомнений в том, что у Тимоти и Кайли действительно роман, не остаётся.

Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились
фото: Тимоти и Кайли на концерте Бейонсе

Кайли, как и большинство членов её семьи, прославилась благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Её мать Крис Дженнер была замужем за известным адвокатом Робертом Кардашьяном, защищавшим О. Джея Симпсона в суде по делу об убийстве. В браке с Робертом Крис родила четверых детей, в том числе Ким Кардашьян. Позже Крис вышла замуж за олимпийского чемпиона Брюса Дженнера и успела родить от него дочерей Кайли и Кендалл прежде, чем Брюс превратился в Кейтлин. Чтобы прокормить такую ораву детей и позаботиться о будущем внуков (которых у неё пока что всего 12), алиментов не хватит. Поэтому предприимчивая Крис сделала всё, чтобы прославить своё семейство. И телевидение оказалось отличным подспорьем.

Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились
фото: Женская половина клана Кардашьян-Дженнер: Хлои, Крис, Кендалл, Кортни, Кайли и Ким

Удачнее всех к сердцам миллионов пробились Ким, Кайли и Кендалл. У Кендалл даже есть формальная профессия - она манекенщица. Кайли запустила именной косметический бренд, а Ким мы скоро увидим в 12 сезоне «Американской истории ужасов». Вот в такую интересную компанию попал Тимоти Шаламе. Впрочем, актёр любит «девушек с именем». Среди его бывших пассий — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп и дочь Мадонны Лурдес Леон.

Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились
фото: Тимоти Шаламе
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Джонни ДеппЛили-Роуз Мелоди ДеппКим КардашьянМадоннаВанесса ПарадиО Джей СимпсонТимоти Шаламе

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Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились фотографии
Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились фотографии
Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились фотографии
Слухи о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подтвердились фотографии
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