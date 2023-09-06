Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей

6 сентября
2023 год

Лайфстайл >>
6 сентября 2023
7 сентября в кинотеатрах начнётся прокат фильма «Я делаю шаг», одну из главных ролей в котором сыграла Равшана Куркова. В преддверии премьеры актриса дала интервью изданию «Газета.Ru» и рассказала о том, как совмещает работу и материнство.

«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей
фото: Равшана Куркова с сыном Гаспаром

В марте Равшана стала мамой во второй раз, о чем поклонники узнали только спустя два месяца: «Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим».

В интервью актриса впервые озвучила имя дочери – её назвали Самира. Для восстановления после родов Равшана практиковала занятия йогой и силовые тренировки: «Всю беременность я занималась йогой, старалась питаться с пониманием того, что после рождения мне нужно будет вернуться в прежнюю форму, а значит — не усложняла себе эту задачу. В еде себя не ограничивала, но старалась не переедать. После рождения — через два месяца — вернулась в зал к силовым тренировкам и еще внимательнее стала относиться к рациону».

Работающие мамы часто испытывают чувство вины перед детьми, но Равшане это не свойственно: «Чувство вины улетучивается, как только я начинаю закрывать бесконечные счета. Плюс стараюсь соблюдать баланс «работа — дети» и почти все свое свободное время провожу со своими».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Равшана Куркова стала мамой во второй раз
Поиск по меткам
дети
персоны
Равшана Куркова
фильмы
Я делаю шаг

фотографии >>
«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей фотографии
«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей фотографии
«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей фотографии
«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Арефьев
4 сентября ушёл из жизни художник Константин Арефьев.
Александр Топольсков
4 сентября ушёл из жизни актёр Александр Топольсков.
Шерали Джураев
4 сентября ушёл из жизни артист Шерали Джураев.

День рождения >>

Анатолий Гаричев
Владимир Ерёмин
Гелена Ивлиева
Надежда Мельникова
Игорь Мещерин
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Марк Иванир
Кристина Миколаевская
Бетси Расселл
Майкл Уинслоу
Наоми Харрис
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Голда. Судный день
биография, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, США, 2023
Гнев материнский
детектив, триллер
США, 2023
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Паранормальные явления. Ритуальный дом
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Пернатый патруль
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Вычитание
драма, мистика, триллер
Иран, Франция, 2022
Карточный долг
криминальный фильм, триллер
Казахстан, 2023
Концерт отменяется
комедия
Россия, 2023
Нейросеть
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Праздники
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2023
Телекинез
мистика, триллер
Россия, 2023
Я делаю шаг
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен