«Быть мамой — долгожданное счастье»: Равшана Куркова о воспитании детей

7 сентября в кинотеатрах начнётся прокат фильма «Я делаю шаг», одну из главных ролей в котором сыграла Равшана Куркова. В преддверии премьеры актриса дала интервью изданию «Газета.Ru» и рассказала о том, как совмещает работу и материнство.
фото: Равшана Куркова с сыном Гаспаром
В марте Равшана стала мамой во второй раз, о чем поклонники узнали только спустя два месяца: «Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим».
В интервью актриса впервые озвучила имя дочери – её назвали Самира. Для восстановления после родов Равшана практиковала занятия йогой и силовые тренировки: «Всю беременность я занималась йогой, старалась питаться с пониманием того, что после рождения мне нужно будет вернуться в прежнюю форму, а значит — не усложняла себе эту задачу. В еде себя не ограничивала, но старалась не переедать. После рождения — через два месяца — вернулась в зал к силовым тренировкам и еще внимательнее стала относиться к рациону».
Работающие мамы часто испытывают чувство вины перед детьми, но Равшане это не свойственно: «Чувство вины улетучивается, как только я начинаю закрывать бесконечные счета. Плюс стараюсь соблюдать баланс «работа — дети» и почти все свое свободное время провожу со своими».
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