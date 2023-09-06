«Он излил мне всю свою душу»: Присцилла Пресли о встрече с Элвисом Пресли в 14 лет

78-летняя Присцилла Пресли
побывала на Венецианском кинофестивале, на котором состоялась премьера фильма Софии Копполы «Присцилла»
. На пресс-конференции бывшая жена Элвиса Пресли
поделилась воспоминаниями о вечеринке, на которой познакомилась с королём рок-н-ролла. Ей тогда было всего 14 лет, а музыканту – 24.
«Моим родителям было очень трудно понять, почему Элвис так интересуется мной. Я думаю, что на самом деле причина в том, что я умела слушать. Элвис изливал мне всю свою душу в Германии: свои страхи, свои надежды, рассказывал об уходе матери, с которым он так и не смог смириться. Я была тем человеком, который был с ним рядом, действительно слышал и утешал его. Между нами была настоящая связь»
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По словам Присциллы, многие не понимали природу их отношений: «Люди думают: «О, это был просто секс». Нет, это не так. Я с ним не спала. Он был очень добрым, очень мягким, очень любящим, и он принимал тот факт, что мне было всего 14 лет. Мы были единомышленниками, это и стало основой наших отношений»
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Присцилла рассказала и о том, почему они с Пресли расстались. Как оказалось, ей было сложно адаптироваться под образ жизни музыканта. Пара узаконила свои отношения в 1967 году. После рождения дочери – Лизы Марии Пресли
– Присцилла подала на развод. Элвис тяжело переживал расставание, из-за чего его проблемы с наркотиками и алкоголем усугубились. Музыкант скончался от сердечного приступа в 1977 году. Присцилла очень тяжело пережила смерть экс-супруга.
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