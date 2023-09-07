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Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко

7 сентября
2023 год

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7 сентября 2023

С 30 августа по 9 сентября на острове Лидо проходит юбилейный 80-й Венецианский международный кинофестиваль. Которому не повезло совпасть с крупнейшей забастовкой сценаристов и актёров Голливуда. К счастью, помимо голливудских есть ещё много других актёров, а у моделей и вовсе нет никаких забастовок, так что красная дорожка не пустовала.

За прошедшие дни на фестивале состоялись премьеры новых фильмов Люка Бессона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы, Брэдли Купера, Дэвида Финчера, Вуди Аллена и Романа Полански. А так же в рамках фестиваля состоялся показ новой коллекции Джорджио Армани, премия DVF Awards 2023, ужин Miu Miu и благотворительный гала-концерт amfAr. Забастовка забастовкой, но найти в себе силы на то, чтобы пропустить такие мероприятия (да ещё в таком прекрасном месте) смогли не все. За неделю в Венеции побывали Джордж Клуни, Милла Йовович, Ольга Куриленко, Мадс Миккельсен, Кейт Бекинсейл и многие другие.

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Амаль и Джордж Клуни на DVF Awards 2023

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди на премьере фильма Софии Копполы «Присцилла»

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Лили Рейнхарт на ужине Miu Miu

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Эвер Андерсон на ужине Miu Miu

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Мэгги Джилленхолл и Питер Сарсгаард на ужине Miu Miu

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Сэди Синк на ужине Miu Miu

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Ольга Куриленко на премьере сериала «О деньгах и крови» Ксавье Джанноли

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Мадс Миккельсен с сыном на премьере фильма Николая Арселя «Меч короля»

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Рита Ора на благотворительном гала-ужине amfAr

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Кейт Бекинсейл на благотворительном гала-ужине amfAr

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Мишель Родригес на благотворительном гала-ужине amfAr

Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко
фото: Милла Йовович на благотворительном гала-ужине amfAr
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Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко фотографии
Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко фотографии
Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко фотографии
Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко фотографии
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