Венеция—2023: Джордж Клуни, Милла Йовович и Ольга Куриленко

С 30 августа по 9 сентября на острове Лидо проходит юбилейный
80-й Венецианский международный кинофестиваль
. Которому не повезло совпасть с крупнейшей забастовкой сценаристов и актёров Голливуда. К счастью, помимо голливудских есть ещё много других актёров, а у моделей и вовсе нет никаких забастовок, так что красная дорожка не пустовала.
За прошедшие дни на фестивале состоялись премьеры новых фильмов
Люка Бессона
,
Йоргоса Лантимоса
,
Софии Копполы
,
Брэдли Купера
,
Дэвида Финчера
,
Вуди Аллена
и
Романа Полански
. А так же в рамках фестиваля состоялся
показ новой коллекции Джорджио Армани
, премия DVF Awards 2023, ужин Miu Miu и благотворительный гала-концерт amfAr. Забастовка забастовкой, но найти в себе силы на то, чтобы пропустить такие мероприятия (да ещё в таком прекрасном месте) смогли не все. За неделю в Венеции побывали
Джордж Клуни
,
Милла Йовович
,
Ольга Куриленко
,
Мадс Миккельсен
,
Кейт Бекинсейл
и многие другие.
фото: Амаль и Джордж Клуни на DVF Awards 2023
фото: Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди на премьере фильма Софии Копполы «Присцилла»
фото: Лили Рейнхарт на ужине Miu Miu
фото: Эвер Андерсон на ужине Miu Miu
фото: Мэгги Джилленхолл и Питер Сарсгаард на ужине Miu Miu
фото: Сэди Синк на ужине Miu Miu
фото: Ольга Куриленко на премьере сериала «О деньгах и крови» Ксавье Джанноли
фото: Мадс Миккельсен с сыном на премьере фильма Николая Арселя «Меч короля»
фото: Рита Ора на благотворительном гала-ужине amfAr
фото: Кейт Бекинсейл на благотворительном гала-ужине amfAr
фото: Мишель Родригес на благотворительном гала-ужине amfAr фото: Милла Йовович на благотворительном гала-ужине amfAr
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