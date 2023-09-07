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Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо

7 сентября
2023 год

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7 сентября 2023

6 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «У людей так бывает». Картину зрителям представили режиссёры Валерий Белоцерковский и Карен Оганесян и исполнители главных ролей Катерина Шпица, Михаил Горевой, Кирилл Кяро и Константин Лавроненко. В фильме также сыграл свою последнюю роль покойный Владимир Меньшов.

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Карен Оганесян

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Валерий Белоцерковский

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Кирилл Кяро

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Катерина Шпица

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Константин Лавроненко

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Михаил Горевой

Среди первых зрителей картины были замечены Михаил Шуфутинский, Ирина Безрукова, Ольга Кабо, Алика Смехова, Алёна Водонаева, Полина Гренц, Маша Малиновская, Анна Банщикова, Дарья Повереннова и многие-многие другие.

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Полина Гренц

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Маша Малиновская

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Дарья Повереннова

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Влад Лисовец

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Ирина Безрукова

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Анна Банщикова

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Ольга Кабо

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Алёна Водонаева

Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо
фото: Михаил Шуфутинский

«У людей так бывает» в прокате с 14 сентября 2023 года.

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Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо фотографии
Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо фотографии
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