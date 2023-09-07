Встречи и расставания: Константин Лавроненко, Алёна Водонаева и Ольга Кабо

Анатомия осени: 15 премьер российского (и международного) проката
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6 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «У людей так бывает». Картину зрителям представили режиссёры Валерий Белоцерковский и Карен Оганесян и исполнители главных ролей Катерина Шпица, Михаил Горевой, Кирилл Кяро и Константин Лавроненко. В фильме также сыграл свою последнюю роль покойный Владимир Меньшов.
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