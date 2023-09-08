«В детстве я хотела быть воспитателем»: Анна Хилькевич об открытии своего детского сада

В многочисленных интервью актёры со всего мира не устают повторять, насколько их профессия зависима. Самые дальновидные, удовлетворив базовые потребности, начинают инвестировать гонорары (пока они есть) в сторонний бизнес
. Некоторые просто инвестируют в ценные бумаги, как Владимир Вдовиченков
. Многие обзаводятся собственным рестораном, как Бондарчук
, Цекало
и Ургант
. А Анна Хилькевич решила открыть собственный детский сад «Культура детства»
. О том, как зародилась эта идея и как она воплощается в жизнь, актриса рассказала в интервью журналу «OK!»
«Когда я ещё была подростком, я поняла, что хочу быть воспитателем и работать с детьми. Я очень любила заниматься с племянницей и её одноклассниками-первоклашками. Сама не понимала, что это звоночек был, на который нужно было обратить внимание, но меня отправили учиться на актрису. Я не пожалела, конечно, но идея заниматься с детьми меня не оставляла. Лет в двадцать я услышала, как один парень рассказал о своей мечте — открыть детский сад. Меня словно шибануло: «Это же моя мечта!». Но с этой мечтой я проходила ещё много лет, пока не так давно не озвучила её своему супругу. И он сказал: «Это круто!», — а он же тоже такой детоцентричный.
С присущей ей скрупулёзностью, Анна начала исследовать эту тему и разрабатывать образ своего детского сада: «Я начала узнавать всё по этой теме: стала составлять расписание, придумывать какие-то занятия, делала презентации и так потихонечку сформировала внутри себя образ этого сада, придала этому некую форму и начала искать людей. Мне повезло, я нашла очень хорошего директора
».
Хилькевич называет свой сад «абсолютно современным», утверждая, что программа сада учитывает новые тенденции в воспитании и образовании: «У нас идёт сильный упор на развитие эмоционального интеллекта. Но для того, чтобы помогать детям разобраться в своих эмоциях, сами педагоги должны разбираться и в этом вопросе, и в своём эмоциональном интеллекте. У нас есть программа обучения финансовой грамотности, например. Через игру, конечно. У нас есть помимо английского еще и китайский язык — мы видим перспективы и потенциал в изучении этого языка. У нас есть занятия рефлексией и минута благодарности в конце дня. У нас есть детская йога, детские медитации. Если дети не хотят спать, они могут не спать. Обычно, правда, просят сами. Наш сад — он про детей. Мы нацелены не на то, чтобы понравиться родителям и продать им услуги (хотя родителям понравиться — тоже важно). Самое главное — мы помогаем формировать здоровые личности. У нас нет воспитателей — у нас наставники. Они выстраивают очень правильные, доверительные отношения с детьми. На детей не повышают голос, не заявляют; только договариваясь и объясняя, наставник добивается необходимого. Питание в саду по системе «шведский стол» — дети сами решают, что и в каком количестве они хотят есть. Конечно, я столкнулась с определенными трудностями и в подборе кадров, и в других вопросах, но так всегда бывает, когда всё строится на людях. Наш коллектив — одна большая семья, где всё честно и открыто, где все уважают друг друга. Конечно, такое же отношение и к детям. У нас всё по-семейному, поэтому дети часто и не хотят вечером уходить домой. Это лучший показатель, я считаю».
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