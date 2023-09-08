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«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве

8 сентября
2023 год

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8 сентября 2023
Анна Хилькевич живёт насыщенной жизнью — актриса приняла участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», заведует собственным детским садом и воспитывает с мужем двух дочерей, Арианну и Машу. Совмещать работу и материнство так, чтобы не терять сознание от усталости, у Анны получалось не сразу. О своём развитии на пути поиска к этому балансу актриса рассказала в интервью журналу «ОК!».

«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве

«Был у меня такой момент, когда я подыхала и на работе, и дома тоже. Я же достаточно тревожная мама была, но восемь лет не покладая рук работаю над собой. Это очень круто. Я была безумно беспокойной с Арианной, с Машей уже меньше, но когда это сошло на нет, я превратилась в курицу-наседку — в привязанную мамашу. Ничего не могла с собой сделать: мне было плохо, если их не было рядом. Помню пик этого состояния. Я уехала на съёмки проекта «Влюбись, если сможешь», когда мы там два месяца сидели — и я эту свою привязанность разорвала. И наши отношения стали максимально здоровыми. Проблема моя была в том, что я не понимала своих границ. Проблема моих детей была в том же самом. Они пытались их выстроить, но мама сама не знала, где её собственные границы, где её время, где время на работу, где время на семью».

«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве

Со временем актриса стала разделять свою интересы и интересы детей, что позволило ей самой начать относится с уважением к их личному времени и к их темпоритму: «Когда я работаю — я работаю. Это не значит, что я их не люблю, что они мне не нужны. Когда они чем-то заняты — рисуют, играют, это их личное время. И я его уважаю. Я отучилась подходить и говорить: «Так, бросай всё, мы идем обедать». Теперь я прошу: «Как закончишь, сообщи, мы все сядем за стол. Постарайся это сделать в течение 10–15 минут».

«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве

«Девчонки у меня не избалованные и не капризные, хотя они растут в свободе, но эта свобода достигается через некоторые дисциплинарные моменты. Я очень долго искала этот баланс. Я тут скорее полагаюсь на свои внутренние ощущения — понимаю, когда у нас связь есть, и я чувствую, когда она надрывается. В эти моменты просто стараюсь находить больше времени на общение с ними: или уложить их спать, или раньше встаю, чтобы провести время вместе, могу взять на работу или пораньше приехать. Семья может быть как ресурсом со знаком плюс, так и ресурсом со знаком минус — смотря как ты к ней относишься, как сам вкладываешься».
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«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве фотографии
«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве фотографии
«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве фотографии
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