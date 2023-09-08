«Я была безумно тревожной мамой»: Анна Хилькевич об эволюции в материнстве

Анна Хилькевич
живёт насыщенной жизнью — актриса приняла участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», заведует собственным детским садом
и воспитывает с мужем двух дочерей, Арианну и Машу. Совмещать работу и материнство так, чтобы не терять сознание от усталости, у Анны получалось не сразу. О своём развитии на пути поиска к этому балансу актриса рассказала в интервью журналу «ОК!»
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«Был у меня такой момент, когда я подыхала и на работе, и дома тоже. Я же достаточно тревожная мама была, но восемь лет не покладая рук работаю над собой. Это очень круто. Я была безумно беспокойной с Арианной, с Машей уже меньше, но когда это сошло на нет, я превратилась в курицу-наседку — в привязанную мамашу. Ничего не могла с собой сделать: мне было плохо, если их не было рядом. Помню пик этого состояния. Я уехала на съёмки проекта «Влюбись, если сможешь», когда мы там два месяца сидели — и я эту свою привязанность разорвала. И наши отношения стали максимально здоровыми. Проблема моя была в том, что я не понимала своих границ. Проблема моих детей была в том же самом. Они пытались их выстроить, но мама сама не знала, где её собственные границы, где её время, где время на работу, где время на семью»
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Со временем актриса стала разделять свою интересы и интересы детей, что позволило ей самой начать относится с уважением к их личному времени и к их темпоритму: «Когда я работаю — я работаю. Это не значит, что я их не люблю, что они мне не нужны. Когда они чем-то заняты — рисуют, играют, это их личное время. И я его уважаю. Я отучилась подходить и говорить: «Так, бросай всё, мы идем обедать». Теперь я прошу: «Как закончишь, сообщи, мы все сядем за стол. Постарайся это сделать в течение 10–15 минут»
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«Девчонки у меня не избалованные и не капризные, хотя они растут в свободе, но эта свобода достигается через некоторые дисциплинарные моменты. Я очень долго искала этот баланс. Я тут скорее полагаюсь на свои внутренние ощущения — понимаю, когда у нас связь есть, и я чувствую, когда она надрывается. В эти моменты просто стараюсь находить больше времени на общение с ними: или уложить их спать, или раньше встаю, чтобы провести время вместе, могу взять на работу или пораньше приехать. Семья может быть как ресурсом со знаком плюс, так и ресурсом со знаком минус — смотря как ты к ней относишься, как сам вкладываешься»
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