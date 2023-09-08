«Не думаю, что я буду прям певицей-певицей»: Анна Хилькевич о записи дебютного альбома

В июне Анна Хилькевич
сообщила в запретграме, что «идёт в музыку», опубликовав видео из студии звукозаписи, на котором можно услышать отрывок её песни. Анонсируя выход своего дебютного альбома, актриса рассказала, что «идейным толчком к первой песне» с альбома стало «женское начало», ощущая которое, «мы ощущаем жизнь». В интервью изданию «ОК!»
Анна чуть подробнее рассказала о том, как нашла «своё звучание» и почему годами не решалась «войти в музыку».
«Музыка — это очень непростая история для меня. Она про возможность проявляться. Я много раз туда пыталась войти: у меня есть несколько записанных треков, которые лежат, но так и не были выпущены. Потому что мне ничего не нравится. Мне все говорят: «Всё классно!» А я-то понимаю (я очень требовательна к себе), что могу и лучше. Я искала команды, меняла людей. Занималась вокалом (у меня хороший голос и тонкий слух), но мне хочется чего-то большего. Одна песня уже записана, несколько почти дописаны: одна на 80%, а третья в разработке. Сейчас я собираю команду, уже нашла свое звучание, причём это звучание у меня было еще со школы — немножко фолк. Сложно описать это словами — чуть народное, но в современном стиле. Не думаю, что я буду прямо певицей-певицей, но это очень классная энергетическая история. В общем, мне нужна настоящая сцена. Я в последнее время стала вести мероприятия, позволила себе, потому что раньше, опять же, боялась, а теперь испытываю такое удовольствие и чувство абсолютного наслаждения от того, что я на сцене»
.
обсуждение >>