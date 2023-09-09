Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина

7 сентября на курорте Роза Хутор во второй раз стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором крупнейшие российские платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024. Открытие прошло в формате танцевального видео-спектакля, в котором программа фестиваля была представлена через отношения двух героев. Для тех, кто не очень хорошо понимает язык тела, вербализировал суть происходящего в своих коротких монологах ведущий Юрий Стоянов.
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