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Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина

9 сентября
2023 год

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9 сентября 2023
7 сентября на курорте Роза Хутор во второй раз стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором крупнейшие российские платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024. Открытие прошло в формате танцевального видео-спектакля, в котором программа фестиваля была представлена через отношения двух героев. Для тех, кто не очень хорошо понимает язык тела, вербализировал суть происходящего в своих коротких монологах ведущий Юрий Стоянов.

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина

Гостями церемонии открытия стали: Виктория Исакова, Дарья Мороз, Юрий Мороз, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Иван Добронравов, Павел Чинарёв, Софья Лебедева, Анна Невская, Анна Снаткина, Маша Мацель, Лиза Ищенко и многие другие.

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Сабина Ахмедова

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Валери Зоидова

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Софья Лебедева

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Светлана Камынина

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Иван Добронравов с женой

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Юрий Стоянов

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Анна Банщикова

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Лиза Ищенко

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Анна Снаткина

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Дарья Мороз

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Анна Невская

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Виктория Исакова

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Мария Мацель

Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина
фото: Павел Чинарёв
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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   9.09.2023 - 11:46
Жаль, что погибла Марина Левтова, мне кажется они очень подходили друг другу с Юрием Морозом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина фотографии
Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина фотографии
Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина фотографии
Новый сезон: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Снаткина фотографии
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